Rød lejr kæmper endnu: Men tiden er imod os

Det kan være svært at rekruttere unge til vrimlen af små partier på den yderste venstrefløj, og det hjælper heller ikke, når magthaverne konstant råber, at 'russerne kommer'

Selvom der var indgået en ret fornuftig overenskomst med vejrguderne, var der færre faner og fremmødte i Fælledparken denne 1. maj, hvor partilederne såmænd også havde fravalgt at tale fra den store scene.

Så for at finde ud, om der stadig er grøde hos de røde, drejede Ekstra Bladet skarpt til venstre mod fælledens koloni af marxister, leninister, trotskister, pacifister, socialister og kommunister samt enkelte humorister og realister.

Her, lidt tættere på Blegdamsvej, fandt vi masser af rød retorik og små lommer af revolutionær livskraft. Formidlet blandt boder med bøger, plakater og klistermærker fra Cuba til Nordkorea.

Men der var også en lille smule mismod at spore i forhold til at rekruttere ny, ung kampkraft til den yderste venstrefløj. Steen Andersen, mangeårig kommunist og redaktør af bladet Kommunist, er i alt fald ikke optimist.

- Vi ønsker at nationalisere energien. Jeg har lige set, at Ørsted har haft det største overskud nogensinde, samtidig med at almindelige mennesker betaler stigende priser. Man kunne godt gå lidt mere i aktionærernes lommer, mener Steen Andersen, mangeårig kommunist. Foto: Linda Johansen

- Ahr, et er håb, noget andet virkelighed. Det ER surt i dag, fordi det er så svært at lave en bred bevægelse med samme mål. Enhedslisten er i krig med sig selv. Nogle af dem går jo ind for Nato og våbenleverancer, bemærker han med en hovedrysten.

- Jeg tror også, de unge shopper meget mere i dag. De orienterer sig i alle mulige retninger. Du kan se, at de kommer farende til Alternativet, men så farer de ud igen. I gamle dage blev man født ind i et parti.

- Jeg kan se, at der ikke er så mange i Fælledparken som vanligt, og det bekymrer mig, fordi 1. maj plejer at være noget, alle kan samles om, sagde 76-årige Anne Marie Helger, før hun gik op og leverede et retorisk festfyrværkeri fra den lidt mindre scene i det rødeste hjørne af Fælledparken. Foto: Linda Johansen

Steen Andersen mener, at venstrefløjen i mange år var offer for antirussisk retorik, og i dag giver russernes invasion af Ukraine heller ikke medvind.

- Folk kommer her og siger, at det her er Putins avis, siger han og klapper på maj-nummeret.

- Nej, det er ej. Rusland er jo et kapitalistisk land i dag.

Marcus fra Revolutionære Socialister har ikke kunnet finde et tilhørssted blandt de mange, gamle venstrefløjspartier. Foto: Linda Johansen

Han og kammeraterne i Kommunistisk Parti i Danmark er under 100 i dag, og lidt henne hos Revolutionære Socialister, er de 25 færre, fortæller 19-årige Marcus, mens han forsøger at sælge partiorganet 'Revolution'.

- Til gengæld er vi 75 aktive medlemmer. Ikke bare folk, der har skrevet sig op, understreger han, der blev marxist for at ændre verden.

- Jeg har jo set, at kapitalismen ikke kan trække verdens befolkning fremad. Vi ser fødevare- og energikrise, stigende inflation. Politikerne er ikke i stand til at løse klimakrisen, og hver dag bliver vores levestandard forværret.

- Jeg er socialist men er ikke organiseret. Jeg ligger et sted mellem Enhedslisten og SF, som jeg synes har lagt sig for tæt på Socialdemokratiet. Det er svært at se forskel, siger Morten Langhoff, velklædt medlem af Vintage Society Danmark. Foto: Linda Johansen

- Jeg tilhører en generation, der ikke har oplevet andet end nedskæringer. Vi er mange unge, der føler, at systemet ikke har leveret noget positivt.

- Vi kæmper for en international, socialistisk revolution, mens de forældede, politiske partier lever for idéer fra Sovjetunionens tid, siger Marcus og tøver lidt på spørgsmålet om, hvorvidt revolutionen skal være væbnet.

- Ikke nødvendigvis, men vi ved også godt, at den herskende kapitalistiske klasse ikke vil afgive magten frivilligt.

Birte U. Pedersen føler, at danskerne får et fortegnet billede af baggrunden for krigen i Ukraine. Foto: Linda Johansen

Birte U. Pedersen fra Folkebevægelsen mod EU, tager en dyb indånding, før hun lufter et synspunkt, som hun godt ved er kontroversielt, men som hun deler med mange omkring sig, siger hun.

Hun føler således, at den hårde kritik af russernes invasion i Ukraine er både unuanceret og unfair.

- Mette Frederiksen siger, at konflikten er uprovokeret. Det er den ikke. Nato-landene har omringet Rusland, og det er en provokation. Det ved Nato også godt, siger hun med lynende øjne.

- Krig er meget ubehageligt, men den har varet i 14 år i Donbas, uden at Vesten har grebet ind. Der har været folkeafstemning i de to regioner i Donbas. Ligesom der var det på Krim. De vil bare have selvstyre inden for Ukraines grænser.

- Stepan Bandera (omstridt, afdød højrefløjsleder, red.) bliver hyldet som helt i Ukraine med statuer, og der er også en nazistisk bataljon i deres hær.

Fanerne var færre i Fælledparken denne 1. maj. Foto: Linda Johansen

- Russerne står for tre procent af verdens oprustning, hvor USA er klart førende. Det er uhørt, at Danmark støtter den ene part i sådan en krig.

- Det er forfærdeligt, at det går ud over befolkningerne, men jeg vil vove at påstå, at 90 procent af danskerne ikke aner, hvad der foregår derovre, siger Birte U. Pedersen, der er rasende over, at der nu er udskrevet en folkeafstemning om et forsvarsforbehold, mens krigen raser.

Hun erkender, at det for tiden er blevet sværere at sælge venstrefløjsbudskaber.

- Men jeg har lige haft en god samtale med en jasiger, der faktisk var meget interesseret i at høre mine argumenter. Den afstemning er slet ikke afgjort endnu.