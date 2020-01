Rød panda stukket af fra dansk zoo

Dyrepasserne måtte skyde kræet ned fra et træ

Den røde panda er en dygtig klatrer, og onsdag i sidste uge lykkedes det for en af dem at tage flugten fra zoologisk have i Odense.

- Der var nogle borgere, der så en rød panda ude på Sønder Boulevard og meldte det til politiet, som så tilkaldte mig, som tilkaldte dyrlæge og dyrepasser, så vi kunne få den ind igen, forklarer Nina Collatz Christensen, der er chefzoolog og vicedirektør i Odense Zoo.

Den eventyrlystne røde panda var uden for anlægget klatret op i højt træ et træ, og derfor var det nødvendigt at skyde pandaen ned med en bedøvende pil.

Ej, hvor lækkert - bambus

Den lille klatrer har dog ikke taget skade af af turen uden for indhegningen.

- Den har det fint, og det havde den også, da den var kommet til sig selv og var blevet vågen. Så var den i fuld firspring igen inde i anlægget, siger Nina Collatz Christensen.

Den røde panda, der mest lever i trætoppene, lever naturligt i bjergområderne i det nordlige Myanmar og i de vestlige dele af de kinesiske provinser Sichuan og Yunnan. Den har været udråbt som en truet dyreart siden 1988.

At den røde panda overhovedet kunne flygte fra indhegningen i Odense Zoo skyldes den store mængde regn, der er faldet i januar.

Regnvejret fik nemlig bambusserne uden for indhegningen til at vælte ind, og så kunne den røde panda via bambussen klatre ud i friheden.

- Så har pandaen måske i første omgang tænkt 'ej, hvor lækkert. Der er bambus'. Men så har den fornemmet, at noget sad fast i den anden ende og har kunnet kravle ud i bedet med bambus uden for anlægget, forklarer Nina Collatz Christensen.

Blæst ud af anlægget

Derfor har personalet i Odense Zoo arbejdet på at flugtsikre de røde pandaers indhegning - igen, kan man sige. Det er nemlig ikke første gang, at en af de røde pandaer stikker af fra indhegningen.

Seneste panda-flugt - dog ganske ufrivilligt - skete i januar sidste år, hvor en rød panda under en storm blev blæst ud af træet og ud af anlægget.

- Hver gang har det været en ny situation, og så har vi selvfølgelig gjort noget ved det. Vi har skåret bambussen ned, vi har sat plader op, vi har sat strøm op, som følge af nogle af de andre gange, hvor de har været ude. Så det er altså ikke den samme flugtvej, de bruger hver gang, forklarer Nina Collatz Christensen.