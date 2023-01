Røde Kors åbner for ekstraordinær vinterhjælp

Børnefamilier, som er særligt økonomisk udsatte, kan fra tirsdag søge hjælp fra en ekstraordinær pulje via Røde Kors.

En familie kan få en økonomisk håndsrækning i form af et gavekort på 1000 kroner.

- Vi står i en ekstraordinær situation i Danmark, og der er mange, som har behov for hjælp nu og her. Vi ved, at det særligt er børnefamilierne, som kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Vinterhjælp-puljen er oprettet på baggrund af nogle bekymrende tal fra en undersøgelse fortaget blandt udsatte familier, som Røde Kors offentliggjorde i december.

Her svarede 66 procent af familierne, at de har undladt at give deres børn nødvendigt tøj eller fodtøj. 24 procent svarede, at de havde undladt at give deres børn nødvendige måltider.

16 procent svarede, at de havde været nødt til at lade være med at købe lægeordineret medicin til deres børn.

Hos mellem 75 og 82 procent af de adspurgte familier var stigende priser årsagen til fravalgene.

- Det er vigtigt, at hjælpen kommer ud så hurtigt som muligt til dem, der har brug for den, for hvad vi har set og hørt af eksempler på presset økonomi de seneste måneder er meget alarmerende.

- At nogle familier ser sig nødsaget til at spare på nødvendige måltider og medicin til deres børn er stærkt bekymrende, og derfor er vi glade for, at der nu er prioriteret midler til akut hjælp, siger Anders Ladekarl.

Det er Røde Kors, som fordeler akutpuljen, mens midlerne kommer fra blandt andet Socialministeriet og energiselskabet Norlys.

Der var omkring 1100 familier, som deltog i Røde Kors' undersøgelse.

For at komme i betragtning til Vinterhjælp kræver det, at man har mindst ét hjemmeboende barn under 18 år og opfylder de økonomiske kriterier.

Røde Kors forventer at kunne uddele 16.000 gavekort til fødevarekoncernen Coop, der blandt andet omfatter SuperBrugsen, Kvickly og Dagli'Brugsen.