Røde Kors har fordoblet antallet af frivillige under krigen

Dansk Røde Kors kommer ikke til at mangle hænder i den kommende tid. Siden begyndelse af krigen i Ukraine har organisationen nemlig fordoblet antallet af frivillige.

Det oplyser Anna Høybye, der er projektleder for Dansk Røde Kors' hjælpenetværk.

- Og der er sandsynligvis kommet endnu flere til, vurderer hun.

- Røde Kors er jo en organisation med over 200 lokale afdelinger i Danmark, hvorigennem folk også er blevet optaget uden for vores centrale system.

Antallet af frivillige er steget fra 5400 den 24. februar, hvor Rusland startede sin invasion af Ukraine, til cirka 10.800 i april.

Det kommer ikke som en overraskelse for Anna Høybye, der også under coronakrisen bemærkede en villighed blandt danskerne til at give en hjælpende hånd til dem i nød.

Organisationens såkaldte Parat-netværk, hvor frivillige i første omgang står standby, blev oprettet under den første coronabølge i Danmark i marts 2020.

Også dengang strømmede de frivillige kræfter til for at hjælpe.

Ud af de 5400 nye ansigter siden slutningen af februar taler omkring 800 personer enten russisk eller ukrainsk.

Flere af dem er blevet brugt til at håndtere tusindvis af flygtninge, der har passeret Hovedbanegården i København.

Her har Røde Kors nemlig oprettet, hvad organisationen kalder en tryghedszone. Her kan blandt andet flygtninge komme forbi og lufte stort som småt.

Ifølge Anna Høybye er den markante udvikling i antallet af frivillige en direkte konsekvens af krigen.

- Det er jo en meget signifikant udvikling over en meget kort periode, og det er også det, jeg hører hos de nye.

- Og vi kunne med det samme se, at det begyndte at rykke på sig omkring den 24. og 25. februar - altså kort tid efter krigens begyndelse.

Selv om motivationen for at skrive sig op til at blive frivillig kan variere, så handler det for de fleste om at gøre en forskel og arbejde sig ud af kriser, siger hun.

- Jeg tror, det er en meget grundlæggende menneskelig egenskab, at man handler sig ud af en krise, siger hun.