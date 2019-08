Røde partier vil ændre 'licensen' igen – de rige skal betale mest til DR

Det er kun lidt over et år siden, at den borgerlige regering og DF blev enige om at skrotte licensen og indføre skattebetaling til DR. Men skattemodellen er »socialt skæv« og »farlig«, siger den socialdemokratiske regerings støttepartier, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, som nu vil have ændret, hvordan danskerne betaler til DR, Radio24syv og anden public service.

- SF kæmpede hårdt for at afskaffe licensen, fordi den var usolidarisk, fordi den betød, at en studerende eller en kontanthjælpsmodtager betalte lige så meget som den velhavende direktør. Men den model, som den borgerlige regering indførte, er heller ikke progressiv, så det skal vi se på, siger SF’s medieordfører, Jacob Mark til Politiken.

Radikale Venstres medieordfører vil også gerne være med til at finde en løsning, som er socialt mere retfærdig. Men det er ifølge medieordfører Jens Rohde ikke det største problem. Han er især bekymret over, at støtten til DR risikerer at være til konstant diskussion, når danskerne betaler over skatten og ikke direkte via licensen som tidligere.

- Den erfaring, man har fra andre lande, hvor man er gået over til en skattefinansieret model, er, at man meget hurtigt reducerer det, der var en kulturinstitution, til en medievirksomhed. Det bliver sådan, at hver gang regeringen mangler penge, så må DR også holde for, siger han.

- Så forsvinder orkestre, og så forsvinder alt det, der har med kultur at gøre. Skattemodellen anser jeg som alt for farlig. Jeg kender Finansministeriet. Og det er meget politisk naivt at tro, at det ikke vil få indflydelse, siger Jens Rohde.

SF har sin egen løsningsmodel.

- Man bør i stedet lave et selvstændigt DR-forlig, der fastlægger, hvad DR har af penge de næste 4 eller 5 år, og hvad de skal lave, siger medieordfører Jacob Mark.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har ikke ønsket at kommentere sagen, men i en mail til Politiken skriver Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, at skattefinansieringen bliver en del af de kommende forhandlinger om en ny medieaftale.

- Her vil både armslængdeprincippet og en socialt balanceret finansiering selvfølgelig også være socialdemokratiske prioriteter, skriver han.