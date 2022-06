Rødglødende finansguru i angreb: - En vrangforestilling

I USA banker forbrugerpriserne i vejret.

Det gælder blandt på fødevarer og benzin, som i sidste uge ramte det højeste niveau nogensinde. Samtidig er renterne også på himmelflugt.

Flere toneangivende banker advarer mod en kommende voldsom økonomisk nedtur.

Forbrugerpriserne steg i maj med hele 8,6 procent sammenlignet med sidste år i USA. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Forkert

Nu tordner tidligere finansminister ifølge Euroinvestor mod centralbanken. I Federal Reserves prognose fra marts lød det nemlig, at inflationen havde toppet i USA.

Det er dog milevidt fra virkeligheden, mener finansguruen Larry Summers, professor på Harvard:

- Det er ganske klart, at teorierne om, at inflationen har toppet, at inflationen er forbigående, er forkerte.

- Feds prognose fra marts, om at inflationen vil falde ved udgangen af året, var ærligt talt en vrangforestilling, da den blev lagt frem, og den ser mere latterlig ud i dag.

Larry Summers er tidligere finansmister under præsident Bill Clinton og øverste økonomiske rådgiver for præsident Barack Obama.

Han har i længere tid kritiseret netop den amerikanske centralbank for at være 'bag kurven'.

Amerikanerne vågnede fredag til, at en såkaldt gallon benzin ny koster over fem dollars - svarende til 35 kroner for cirka 3,7 liter benzin. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Den kommer

Også udviklingslande i Europa og Østasien kan stå over for en 'stor recession', advarede Verdensbanken ligeledes i sidste uge.

Samtidig er risikoen for høj inflation og lav vækst også højere, lød det her fra David Malpass, præsident for Verdensbanken.

- Krigen i Ukraine, nedlukninger i Kina, forstyrrelser af forsyningskæder og risikoen for stagflation (en sammentrækning af ordene stagnation og inflation, red.) hæmmer væksten. For mange lande bliver recession svær at undgå, sagde Malpass.

Danmark rammes

Advarslen kommer, mens dansk økonomi også er presset på flere fronter.

Nogle af de ting, man ser i Danmark, er netop stigende inflation og høje renter.

Den seneste recession fandt sted efter udbruddet af coronavirus i februar 2020. Det melder det nationale bureau for økonomisk forskning i USA ifølge Danske Bank.

Den nuværende krise har skabt uro på aktiemarkedet og givet mange små og store investorer grå hår og søvnløse nætter.

