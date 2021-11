Røg i cockpittet: Fly måtte sikkerhedslande

Et passagerfly med 43 passagerer måtte tirsdag eftermiddag vende om og sikkerhedslande i Midtjyllands Lufthavn efter røglugt i cockpittet.

Det skriver TV Midtvest.

Ifølge Jesper Rungholm, der er direktør for DAT, som ejer flyet, skyldes lugten, at en radio i cockpittet er gået i stykker.

Det er relativt sjældent, at den type fejl får et fly til at sikkerhedslande, fortæller Jesper Rungholm.

Flyet var på vej til København. Men efter blot få minutter i luften lugtede piloten røg i cockpittet og vendte derfor om.

- Der var ikke røg i kabinen, så det er slet ikke sikkert, at passagererne har opdaget noget. Det siger Erik Lindholdt, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Meldingen kom klokken 16.31, og der blev tilkaldt ambulance, brandfolk og politi. Men inden brandvæsnet ankom, blev det afmeldt igen, fordi flyvestationens eget brandmandskab havde styr på situationen, skriver TV Midtvest.

De 43 passagerer samt personalet om bord er landet sikkert.

Politiet er nu i gang med at overdrage sagen til Havarikommissionen, men det ser ikke umiddelbart som om, der er noget galt med flyet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Der er heller ikke nogen af passagerne, der umiddelbart har behov for at komme på sygehuset eller andet.