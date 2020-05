Røgslør over Helles Facebook-løn

HEMMELIG LØN: Facebook vil fortsat ikke fortælle, hvad Helle Thorning-Schmidt får for at være firmaets nye overdommer

Betaler Facebook Helle Thorning-Schmidt en lige så god løn, som da hun stod i spidsen for Danmark? Eller måske en endnu bedre hyre?

Det er spørgsmålet, som hverken Facebook, dets nye Oversight Board eller Helle Thorning-Schmidt ønsker at svare på.

Det intetsigende svar har i stedet været, at rådets medlemmer og dermed Helle Thorning-Schmidt får en løn, ’der svarer til, hvad senior-rådgivere i techbranchen modtager.’

Både rådet og Facebook understreger samtidig over for Ekstra Bladet, at det ikke er Facebook direkte, som betaler hendes løn. Men at det da er Facebooks penge, der bliver brugt.

Det skal hun lave Helle Thorning-Schmidt er udpeget af Facebook til den vigtigste post i selskabets Oversight Board. Hun er co-chair i rådet, der indtil videre skal have 20 medlemmer, men med tiden vokser til 40. Facebook betaler de kommende seks år hele 895 millioner kroner til rådet, der får til opgave at beslutte, hvad op mod tre milliarder brugere må lægge på Facebook og Instagram. Thornings rolle er at være med til at udvælge og afgøre større sager, hvor det sociale netværk har fjernet et opslag. Hun har som co-chair samtidig en ledelsesrolle i forhold til de resterende medlemmer og lægger blandt andet rammen for, hvilke udgifter medlemmerne kan få refunderet. Hun er også med til at udpege nye medlemmer. Rådet kan beslutte, at et opslag skal lægges online igen, ligesom det kan rådgive ledelsen i Facebook om, hvordan platformens politik for indhold bør udvikle sig.

Millionløn afsløret

Finans fortalte onsdag, at hendes løn er 1,3 millioner kroner om året.

Men beløbet, der fremgår af et af mange dokumenter om driften af Oversight Board, er betalingen til administratorerne, der skal holde styr på de 895 millioner kroner, Facebook de kommende seks år betaler for at holde rådet i livet. Mediet trak senere på dagen historien tilbage.

De 1,3 millioner kroner er imidlertid et godt udgangspunkt, hvis man skal vurdere, hvad Helle får.

De senior-rådgivere, som Facebook selv henviser til, får typisk en løn på mindst 200.000 dollars om året og ofte meget mere, viser et tjek, Ekstra Bladet har lavet af lønniveauet hos nogle af verdens største techfirmaer.

Helle Thorning-Schmidt er vant til at begå sig på den internationale scene. Nu gør hun det med en solid hyre, betalt af Facebook. Foto: Ruben Sprich/Ritzau Scanpix

Bedre end ministerløn

Eftersom Helle Thorning-Schmidt er et af de fire øverste medlemmer af det nye råd, vil det ikke være urealistisk mindst at fordoble det beløb, hvilket kan betyde et årligt honorar på 2,6 millioner kroner. Eller en million kroner mere end hun fik i fuldtidsjobbet som statsminister.

Thornings aflønning bygger ifølge rådets vedtægter på ’en individuel kontrakt.’ Den løber i tre år, men kan forlænges i op til samlet ni år.

Medlemmerne får samtidig dækket en lang række udgifter som rejser, fortæring og kontorhold, som Helle Thorning-Schmidt selv er med til at godkende rammerne for.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt, men hun siger til Finans:

- Beløbet kan sammenlignes med, hvad der ellers gælder i techbranchen.

- Nærmere vil jeg ikke komme ind på det.

