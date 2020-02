Rørende billede går verden rundt

Herover kan du se det rørende øjeblik, hvor en stor orangutang angiveligt forsøger at give en hjælpende hånd til en mand, der befinder sig i en flod fyldt med slanger i junglen i Borneo. Sådan ser det i hvert fald ud.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, Huffington Post og Bored Panda

Billedet er også lagt ud på Facebook hos dyreværnsorganisationen 'Borneo Orangutang Survival Foundation'(BOSF). Og manden i floden er en af de ansatte fra organisationen. Han er faktisk i gang med at fjerne farlige slanger i området for at beskytte den truede dyreart, orangutangerne.

Til billedet skriver 'Borneo Orangutang Survival Foundation' følgende:

'Lad mig hjælpe dig? Når menneskeligheden er døende hos mennesket, er det nogen gange dyr, der skal guide os tilbage til det basale. Det er original-tanken bag dette foto. Tak til BOSF', skriver Anil Prabhakar, der har taget billedet under et besøg til området Samboja Lestari.

Anil tog det rørende billede i det fredede natur-område, hvor orangutangerne blandt andet bliver beskyttet mod krybskytter. Amatørfotografen Anil Prabhakar var selv ude og vandre i området, da han tog billedet.

Manden i floden, der er opsynsmand for BOSF, blev ifølge Anil pludselig afbrudt af den store orangutang, der rakte sin hånd ned til opsynsmanden. Han nægtede imidlertid at tage imod hånden og fjernede sig fra stedet.

Anil spurgte efterfølgende ifølge Metro opsynsmanden om, hvorfor han ikke havde taget imod orangutangens hånd. Hertil svarede han:

'Det er et vildt dyr, som man ikke bare kan pleje omgang med. Men vi er her for at beskytte dem.'