Rørende øjeblik: Der var liv i pungen

En hjertevarm video viser øjeblikket, hvor den australske kvinde Lauren Wagner stopper sin bil, fordi hun har fået øje på en død kænguru i vejkanten. På videoen ser man, hvordan Lauren forsøger at lokke en lille kænguru-baby ud af sin døde mors pung. Og da det ikke lykkes, stikker hun selv sine hænder ned i pungen og hiver forsigtigt den lille kænguru-baby ud af pungen og placerer den på et tæppe, som hun svøber den lille unge i.

Den døde kænguru med den levende unge i sin pung blev fundet på Seaview Road i Adelaide kl. 16.00 søndag eftermiddag.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og de australske medier abc.net og The Advertiser

Lauren Wagner har selv lagt en video ud på sin facebook af redningsaktionen af den lille kænguru-baby. Til videoen skriver Lauren følgende:

'Når du ser en død kænguru bevæge sig. Så stop lige op og undersøg den'.

Videoen er på nuværende tidspunkt set mere end 407.000 gange. Den er blevet delt 6.700 gange.

Lauren Wagner og hendes veninde Sarah Raggamuffin var på vej hjem, da de fik øje på den døde kænguru i vejkanten, der var blevet kørt ned af en bil. Wagner mente, at hun så den døde kænguru bevæge sig, så veninderne lavede en U-vending med deres bil og kørte tilbage for at undersøge kænguruen nærmere. Da Lauren Wagner kom helt tæt på, kunne hun se to små ben stikke ud af hun-kænguruens pung.

Til mediet The Advertiser forklarede Wagner følgende:

- Den lille kænguru-baby lavede en lille grædende lyd, da jeg forsøgte at få den ud. Jeg måtte være meget forsigtig, fordi den sad ret fast nede i pungen. Det var hårdt at få den ud. Jeg måtte bruge begge mine hænder.

Efterfølgende afleverede veninderne den lille kænguru-baby til biologen og eksperten Sibylle Kaufmann, der tog sig af den lille kænguru, som nu har fået navnet Jannick.

Den ca. syv måneder gamle kænguru baby Jannick vejer i øvrigt 1,2 kilo. Om nogle få dage vil Jannick blive overført til et center i byen Strathabyn, der har specialiseret sig i at tage sig af kænguruer.