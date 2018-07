Rørende video: Femårig ringer til politiet af den sødeste årsag

Femårige Zachary er stor fan af politiet. Så stor fan, at han kimede alarmcentralen ned

Zacharys mor, Sarah, var derfor lettere pinligt berørt, da alarmcentralen ringede tilbage for at høre om alt var ok.

Hun måtte forklare, at det var hendes søn, Zachary, der havde ringet gentagne gange.

Årsagen? Zachary er meget stor fan af politiet i hjemlandet, New Zealand, og ville derfor gerne invitere ordensmagten med til sin fødselsdag.

Normalt har politiet ikke tid til at rykke ud til børnefødselsdage, men i Zacharys tilfælde blev der gjort en undtagelse. De betjente fra North Shore, Rodney & West Auckland Police, der ikke var vagtsat på dagen, hoppede derfor i arbejdstøjet og dukkede op hos fødselaren, der ikke helt vidste hvilket ben han skulle stå på.

Betjentene sørgede desuden for at forevige besøget i en video, som de sidenhen har delt på Facebook. Se den over artiklen.