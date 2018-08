Røvede bank for 60 år siden - nu er han tilbage for at få frokost

For 60 år siden blev Imperial Bank of Canada i Ottawa udsat for det, der efterfølgende er blevet betegnet som et af de største røverier, der er set i byens historie.

Og for at det ikke skal være løgn, var det en af bankens ansatte, der stod bag røveriet.

Ifølge den canadiske tv-station CBC var Boyne Johnston på daværende tidspunkt den ansvarlige bankkasserer i banken - men denne dag forlod han banken med intet mindre en 260.000 canadiske dollars.

Han blev eftersøgt - blandt andet i form af en plakat, hvor der stod, at han var en 'champagnedrikker, der nød kvindeligt selskab' - og findelønnen var på intet mindre 10.000 canadiske dollars. Der skulle dog gå 17 dage, inden han blev anholdt på en natklub i Denver, USA. Han blev efterfølgende kendt skyldig og idømt fire års fængsel.

I dag er banken omdannet til restauranten Riviera, og for nylig modtog de en helt særlig frokost-reservation.

- Det var en lille legende for os, men jeg tror ikke, at nogen af os vidste, at han stadig var i live. Og så tikkede der en reservation ind. I noterne havde en mand skrevet: 'Jeg tager min ven med tilbage til den bank, han røvede', fortæller Alex McMahon, der arbejder på restauranten, til CBC.

Efter frokosten tilbød Alex McMahon at vise Boyne Johnston rundt i bygningen, som i mellemtiden var blevet renoveret. Han takkede ja, men det endte efter sigende med, at det var Boyne Johnston, der fortalte historier om røveriet.

- Han fortalte os, hvor alt var, da det var en bank, hvordan han gjorde, og hvordan han udførte røveriet, uddyber Alex McMahon over for CBC.

Boyne Johnston har efterfølgende fortalt, at han ikke fortryder at have røvet banken.

- Jeg ville gøre det hele igen, men kun på grund af en ting. Ingen forstår, hvad frihed er, indtil din frihed bliver taget fra dig. I dag er jeg så taknemmelig for livet, understreger han over for CBC.