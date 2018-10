Rokhi står frem efter afvisning på eksklusiv bar: - Det var så ydmygende

Iranskfødte Rokhi Yazdanyar blev afvist på PS Bar & Grill. Det fik hende til at klage til Ligebehandlingsnævnet, der har givet hende medhold i, at de har nægtet hende adgang på baggrund af hendes etnicitet

'Vi er selektive i dag.'

Den afvisning fik Rokhi Yazdanyar, hendes mand og to venner, der alle er af anden etnisk oprindelse end dansk, af dørmanden på PS Bar & Grill i København lørdag 21. april i år. De blev blev nægtet adgang, selvom de havde pænt tøj på og ikke var for fulde.

- Det var tydeligvis på grund af vores etnicitet, vi ikke blev lukket ind. Der blev både lukket nogen ind før og efter os, som var etnisk danske og hvide i huden, siger iranskfødte Rokhi, som har dansk statsborgerskab og har boet i Danmark i 30 år, til Ekstra Bladet.

33-årige Rokhi har ikke prøvet at blive afvist før, og hun syntes, at begrundelsen var urimelig. Derfor blev hun ved med at spørge dørmanden om en mere uddybende grund. Men det kunne han ikke give hende.

- Det var simpelthen så ydmygende at spørge til en årsag. Men det var helt tydeligt på dørmanden, at det handlede om vores hudfarve Det hidsede mig op, og jeg blev rigtig ked af det, siger hun.

Bagefter kunne Rokhi til stor frustration se på, da to 'danske' piger blev lukket ind uden problemer.

Medhold i klage

Mandagen efter sendte 33-årige Rokhi en klage til Ligebehandlingsnævnet om, at de var blevet forskelsbehandlet på grund af race og etnisk oprindelse. Hun fik medhold i sagen, og derfor har PS Bar & Grill måttet betale Rokhi 5000 kroner i godtgørelse. De har nemlig ikke kunnet bevise, at afvisningen i døren ikke handlede om etnicitet.

I mails, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, fremgår det, at PS Bar & Grill ifølge Rokhi skulle have forsøgt at få hende til at trække klagen tilbage i bytte for en tur i byen på husets regning. Det takkede hun nej til.

PS Bar & Grill afviser, at de skulle have forsøgt at få hende til at trække klagen tilbage, men at det til gengæld er rigtigt, at de har tilbudt en gratis middag som plaster på såret, skriver de.

- Det vigtigste for mig er at vide, at jeg ikke har overreageret, nu hvor Ligebehandlingsnævnet også synes, at der er sket et brud på ligebehandlingsloven. Så kan de 5000 kroner være fuldstændigt ligegyldige, siger Rokhi.

Artiklen fortsætter under billedet.

PS Bar & Grill betalte straks 5000 i godtgørelse til Rokhi, da de fik afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet. Foto: Olivia Loftlund

Men PS Bar & Grill slipper alt for let, synes Rokhi. Hun har brug for at vide, om de fremadrettet vil gøre noget for at forhindre diskrimination, og om hændelsen har fået nogen konsekvenser for dørmanden.

- Det er en principsag, og det handler om mine børn. Det ville gå mig og min mand på, hvis de en dag bliver udsat for den her type diskrimination, siger Rokhi, der fortæller, at begge hendes sønner har danske navne og bliver opdraget efter danske værdier.

'Der er sket et fejlskøn'

Det har ikke været muligt at få et interview med nogen fra PS Bar & Grill, som ejes af Sovino Gruppen, men direktør Paulo Guimaraes har svaret på Ekstra Bladets spørgsmål på mail.

'Vi gør det bedste, vi kan, for at vores gæster skal føle sig velkomne og få en god oplevelse. Det skete ikke her, og det er vi kede af. Vi lægger naturligvis ikke vægt på, hvilken etnicitet vores gæster har. Det ville være i strid med vores værdier', skriver direktøren i mailen.

Han forklarer, at det ikke har været muligt for dem at komme til bunds i, hvad der skete, fordi de først fik klagen en måned efter hændelsen. Men på baggrund af Rokhis forklaring tyder det på, at 'der er sket et fejlskøn fra vores side, hvilket vi beklager', skriver direktøren.

'Straks efter klagens modtagelse genopfriskede vi vores regler og værdier over for dørmændene. Endvidere indskærpede vi, at de konsekvent skal bære kropskamera. Det kan være til hjælp i fremtiden, hvis der er forskellige opfattelser af en situation.'

'På jeres Facebook-side har flere skrevet, at de oplever at blive diskrimineret ved at blive afvist på grund af deres etnicitet. Tyder det ikke på, at det er et større problem end denne enkeltstående sag?'

'Vi mener ikke, at der er et større problem. Vi oplever, at vores publikum generelt er tilfredse. Indimellem er der noget, man kunne have gjort bedre eller anderledes. Vi bruger løbende vores erfaringer til at forbedre vores drift – på dette område og på andre områder. Som nævnt har vi iværksat nogle tiltag i forhold til vores dørmænd, og det vil vi naturligvis følge op på.'

Sovino Gruppen ejer blandt andet også Café Victor, Geist og Ravage.