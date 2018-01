Rolex' lillesøster slår vild rekord: Disse ure kan også stige vildt i værdi

Rolex' ukendte lillesøster solgt for historisk høj pris. Se hvilke ure, der kan blive de næste til at sprænge banken

Det er ikke kun Bitcoins og kryptovaluta, du kan score kassen på, hvis du formår at investere på det rigtige tidspunkt.

I november 2017 blev et mekanisk ur af mærket Tudor solgt til et historisk højt beløb på ur-auktionen 'Only Watch' i Geneve.

Tudor uret af modellen Black Bay Bronze var på forhånd vurderet til 29.000 kroner, men da auktionarens hammer faldt, endte hammerslaget astronomiske 75 gange over vurderingsprisen.

Dermed måtte den velhavende køber punge ud med intet mindre end 2,2 millioner kroner.

- Man skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en standard model. Kronen sidder i den modsatte side i forhold til den originale version af Black Bay Bronze-modellen. I det sekund du bryder standarden og kun laver et af dem, så bliver det meget eksklusivt, forklarer Kristian Haagen, der er forfatter til flere bøger om ure, inkarneret samler og følges af mere end 90.000 ur-nørder på Instagram, hvor han dagligt deler billeder af egne og andres ure.

På det normale Black Bay Bronze sidder kronen til højre. På Watch Only-modellen sidder den til venstre. Foto: Watch Only

Stormer frem

Det er anden gang på få år et Tudor-ur eksploderer på Only Watch-auktionen i Geneve. Tilbage i 2015 blev en version af modellen Black Bay One solgt til 2,4 millioner kroner ifølge Euroman.

For de fleste ikke-urinteresserede vil mærket Tudor ikke vække genklang.

Men for nørder er Tudor lige nu et af de mest fremadstormende brands og et mærke man skal holde øje med, hvis man vil gøre et godt køb og måske endda være heldig at tjene en skilling samtidig med.

- Personligt synes jeg, at Tudor i dag har den sexappeal som Rolex havde i 80'erne. Du får et meget sporty udtryk til en overkommelig pris. I 80'erne kunne du få et Rolex Submariner(den måske mest kendte Rolex-model, red.) til samme pris som et Tudor koster i dag, forklarer Kristian Haagen.

Rolex glemte søster

Og sammenligningen med Rolex er langt fra tilfældig.

Tudor blev stiftet i 1946 af Hans Wilsdorf. Fire årtier forinden havde han stiftet det noget mere kendte Rolex.

I mange år kørte Tudor og Rolex parløb. Rolex producerede skiver, urkasser og lænker til Tudor, der til gengæld brugte billigere værker i Rolex-urene. Sådan er det ikke længere i dag, men de to mærkers slægtskab kan stadig ses i flere af nutidens modellers design.

Den store interesse for Tudor-ure ses også på vintagemarkedet.

Her er priserne eksploderet på flere af de ældre modeller, der på grund af datidens manglende popularitet ikke er produceret i et særligt stort omfang.

- For ganske få år siden blev Tudor ikke engang forhandlet i USA. Det siger meget om, hvor stor en forvandling brandet har gennemgået. Nu er urene blevet populære og især ældre Tudor-ure er derfor steget voldsomt i pris, forklarer Kristian Haagen. Han peger blandt andet på at ældre eksemplarer af modellen kaldet Monte Carlo og Tudor's egen Submariner, der i dag sælges til samme pris som flere Rolex-modeller.

Det er dog langt fra kun Tudor-ure, du kan tjene penge på, hvis du har den rigtige model til at ligge hjemme i skuffen, eller investerer på det rigtige tidspunkt.