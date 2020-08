Rolf undrer sig: De kan smitte mange

Fra på lørdag er der krav om, at alle rejsende over 12 år skal bruge mundbind eller visir i al offentlig og privat kollektiv transport, taxi og færger, og Sundhedsstyrelsen opfordrer allerede nu til, at man bruger værnemidlerne på sin rejse.

Den debat havde Rolf Hansen fulgt fra sin rejse i Tyskland, og det undrede ham derfor, at han mandag aften blev mødt af grænsevagter uden hverken mundbind, visir eller handsker, da han og en passager kom med færgen fra Rostock i Tyskland til den danske grænse ved Gedser.

- De har hovedet næsten inde i bilen, og jeg tænker, at hvis der sidder mennesker i en bil med corona, så smitter man hurtigt en hel masse. Og hvis en grænsevagt bliver smittet, kan vedkommende nå at smitte rigtigt mange i løbet af en dag.

Sprittede ikke af

Grænsevagten fik udleveret deres pas, som han bladrede i og afleverede tilbage uden handsker.

- Jeg undrer mig over, at han ikke sprittede af, efter han havde tjekket passene. Både for hans egen og andres skyld. Han har hovedet helt tæt på vinduet og rører ved utallige pas i løbet af dagen, fortæller Rolf Hansen.

Udover smittefaren synes Rolf Hansen også, at det er en uheldig signalværdi, at man bliver mødt af myndighedspersonale, der ikke bruger værnemidler.

- Det giver indtrykket af, at vi ikke tager det særligt tungt i Danmark, at vi skal bruge mundbind, siger han.

- Føler du, at det er utrygt?

- Det vil jeg egentlig sige, det er, når jeg læser alle de anbefalinger og pålæg, der efterhånden er om mundbind i offentlig trafik. Og særligt utrygt i den situation, hvor der både kommer en masse danskere, der har været på ferieophold, men også udlændinge fra forskellige lande, hvor situationen måske er mere ude af kontrol end i Danmark.

Politi: Vi følger reglerne

Grænsevagter vil ikke uden videre begynde at bruge mundbind. Det siger fungerende politiinspektør ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi og leder af udlændingekontrolafdelingen Peter Compen.

- Vi følger de nationale retningslinjer, og ifølge dem skal man ikke anvende mundbind ved indrejsekontrollen, siger han til Ekstra Bladet.

Forelagt Rolf Hansens billede fra grænsekontrollen vurderer han imidlertid, at der skal strammes op.

- Retningslinjer siger, at der skal være en meters afstand eller mere mellem vores personale og de indrejsende, og på billedet kan man se, at der er mindre end en meter, så det skal vi have indskærpet.

Peter Compen fortæller, at vagterne ved grænsekontrollen forsøger at få dem, der krydser grænsen, til selv at holde deres legitimationspapirer.

- Men nogle gange er det nødvendigt, at vi tager det i hånden, men der bliver også sprittet hænder af løbende, ligesom vi forventer, at borgerne også selv gør.