Ros fra politiet

Dronning Margrethe og statsministeren har begge tordnet i bedste sendetid, hvor de gør opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger og holde afstand til hinanden. Vi skal stå sammen hver for sig.

Derfor har mange sommerhusejere søgt ly i deres sommerhuse i Nordsjælland. Det bidrager til øget omsætning for lokale butikker, men det efterlader også flere mennesker på mindre plads.

Og det er noget, der har skabt debat i Tisvildeleje, hvor det ifølge lokale beboere strømmer til med mennesker.

Ekstra Bladet tog derfor en tur rundt i Nordsjælland for at se, hvordan det stod til med forretningerne, og om myndighedernes retningslinjer blev overholdt på en solrig søndag.

Hornbæk strand Foto: Jonas Olufsen.

Med skæg, der matcher sin hat, og et smil på læben bliver vi budt velkommen af Peter Martinussen. Han ejer en planteskole i Høsterkøb. Og den blomstrer under coronakrisen.

- Der er flere mennesker. De har ikke andet at lave. Byggemarkeder og planteskoler har kronede dage, fortæller han.

Indehaver af planteskolen, Peter Martinussen Foto: Jonas Olufson

De mange kunder betyder også nye forholdsregler. På planteskolen har de opsat udendørs ekspedering, mens de samtidig har markeret på jorden, hvor lang afstand vi skal holde fra hinanden.

- Vi har også sat et æggeur, der ringer hver halve time. Så skal man ud og vaske hænder og spritte kasseapparat af, siger Peter Martinussen.

Planteskolen i Høsterkøb med en opfordring til sine kunder. Foto: Jonas Olufson

Fra planteskolen videre til Hornbæk. Området, der er kendt for at være et foretrukket sommerhusområde af mange, tiltrak sig også mange besøgende, der gik sig en tur på stranden. Alle med behørig afstand til hinanden.

Flere mennesker brugte søndagen på at gå en tur på stranden. Foto: Jonas Olufson

Efter en smuttur på stranden, kigger vi forbi den lokale fiskebutik på havnen i Hornbæk. Den velkendte duft af fiskebutik rammer, når man træder ind i butikken. Per Brogaard står klar til at ekspedere en kunde, for her i butikken er salget ikke gået i fisk.

- Der er rigtig mange mennesker, der er taget i sommerhus heroppe. Jeg vil sige den sidste uge og specielt her i weekenden, der har omsætningen nogenlunde ligget på det dobbelte af, hvad den gør normalt, siger Per Brogaard.

I en Facebook-gruppe for borgere med tilknytning til Tisvildeleje er de mange sommerhusejere blevet genstand for stor debat.

De lokaler føler sig overrendt og ekstra udsat for smitte, og sommerhusejerne føler sig forfulgt. Vi tog til Tisvildeleje for at undersøge, hvor mange mennesker, der var stimlet sammen.

Her mødte vi de to kollegaer Martin Jensen og Christobal Garcia, der var blevet færdige med dagens fiskeri. Tilspurgt om de kunne mærke flere mennesker i gadebilledet, lød svaret med et lille grynt.

- Du skulle have været Tisvildeleje i går.

Martin Jensen og Cristobal Garcia efter en fisketur på nordsjællands kyst. Foto: Jonas Olufson

På vej ud til stranden, kunne vi se, at den lokale bager ekspederede deres kunder ude på vejen. Det første indtryk man får, er, at her passer vi på hinanden.

Da vi skal til at parkere bilen ude ved stranden, er det første, der slår i øjnene, det pragtfulde landskab. Flere mennesker benyttede lejligheden til at gå en tur i det danske forårsvejr - med stor afstand til hinanden.

Ekstra Bladet kontaktede efterfølgende Nordsjælland Politi for at høre, om de var opmærksomme på de ekstra menneskemængder.

- Det positive i det her er, at borgerne stille og roligt er begyndt og rette sig efter de anvisninger, myndighederne er kommet med, siger vagtchef i Nordsjælland Politi, Søren Bjørnestad.

- Jeg vil gerne lægge vægt på, at man er meget omsorgsfulde overfor hinanden, siger Søren Bjørnestad.