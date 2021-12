Roser Trump efter krig om julehilsen

Der har tilsyneladende udspillet sig en kamp i den politiske top i USA om selve julen.

I hvert fald hvis man spørger den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Hans forgænger Barack Obama har nemlig været skyld i, at amerikanere i en periode ikke længere ønskede hinanden glædelig jul, men blot sagde 'Happy Holidays' - eller 'nyd ferien' på dansk ved juletid.

Jeg ændrede det

I et nyligt jule-interview på tv-stationen Fox News, som TV 2 blandt andet har uddrag fra, bliver Trump spurgt meget ledende ind til ordkrigen af værten Mike Huckabee:

- Amerika har været gennem en lang periode, hvor folk stoppede med at sige 'Merry Christmas'. Det var kun 'Happy Holidays'. Det fik du bevidst ændret. Hvordan det?

- Det var en del af min valgkampagne. Pludselig var det blevet pinligt at sige 'Merry Christmas i butikkerne, men da jeg begyndte at føre valgkampagne i 2015, sagde jeg: 'I kommer til at sige 'Merry Christmas' igen', og nu siger folk det igen. Jeg fik det tilbage meget hurtigt, lyder svaret fra Trump.

- Det gjorde du virkelig, roser Mike Huckabee tilbage.

Se interviewet herunder ...

Vanvittige mennesker

Sidst i klippet, som er blevet delt et hav af gange på Twitter, får Barack Obama og hans administration også hårde ord med på vejen af Trump.

- Uanset om man er muslim, kristen eller jøde, så elsker alle jul. Og de sagde 'Merry Christmas', lige indtil disse vanvittige mennesker kom forbi og ville stoppe det sammen med alt muligt andet, tordner ekspræsidenten.

Obama kan dog ikke klandres for at være manden, der afskaffede julehilsenen i USA. Det mener den konservative gruppe Lincoln Project blandt andet. De har delt en video som modsvar på Twitter, hvor Obama høres at sige 'Merry Christmas' 23 gange.

Donald Trump ventes ifølge flere politiske iagttagere at smide en regulær valgbombe inden længe.