Roskilde Festival ændrer tradition: Næste år må hegnet ikke væltes

Roskilde Festival plejer at blive løbet i gang af tusindvis af gæster, der sidder sammen i kø og venter på at få væltet hegnet om festivalpladsen og spurte ind med teltdug og pavilloner under armen og kæmpe om yndlings campingpladsen.

Og efter to års aflysninger kan 85.000 gæster nu se frem til at deltage i det udskudte 50 års jubilæum til sommer næste år.

Planlægningen af festivalen er i fuld gang. Men det bliver uden store forsamlinger af mennesker udenfor campingspladsen, der venter på at vælte hegnet og løbe ind, for sådan ønsker festivalen ikke at begynde næste år.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Hele det scenarie, synes vi ikke, rimer så godt på en situation, hvor der stadig er corona i samfundet. Der kunne vi godt ønske os en ankomst med lidt mindre tempo og tæthed, siger Henrik Bondo Nielsen, der er divisionschef for deltagerdivisionen på Roskilde Festival, til TV 2 Lorry.

Derfor vil ankomsten til festivalen altså blive markant anderledes i forhold til tidligere år.

- Vi kigger ind i en første festival efter corona, og noget af det, som vi arbejder på, er at få hele ankomsten til at blive mere præget af forudsigelighed og ro end der har været før, siger Henrik Bondo Nielsen.

Nogle af mulighederne, der bliver kigget på er, at gæster skal reservere, bestille eller tilkøbe plads til bestemte områder.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan man skal forholde sig, hvis man har et stærkt ønske om at bo et bestemt sted, siger Henrik Bondo Nielsen.

Men han understreger, at det vil blive meldt ud i god tid.

Coronavirus er dog ikke det eneste forhold, der truer med at forandre Roskilde Festival, som vi kender det.

Dele af festivalens camping- og parkeringsareal spreder sig nemlig over et område, der er udlagt til indvinding af råstoffer. Inden for de kommende år bliver de første områder på campingafsnittet omdannet til store jordhuller.

- Der er lige nu behageligt stille på de områder, vi bruger, men vi er i gang med at finde arealer til erstatning for dem, der er forsvundet siden 2019, hvor vi sidst var der. Det drejer siger primært om caravan og noget parkering, siger Henrik Bondo Nielsen.

Efter planen bliver de næste campingområder af festivalen gravet op i løbet af 2023, oplyser Region Sjælland.

Dermed står festivalen med en udfordring i fremtiden, hvor der skal findes plads til et uændret antal gæster på et væsentligt mindre område.

Roskilde Festival er Nordeuropas største musikfestival og hører til blandt de største i Europa.

Festivalen fejrer til sommer 50 års jubilæum - en fejring, der egentlig skulle have fundet sted i sommeren 2020.

Coronapandemien har dog ført til, at Roskilde Festival blev aflyst og udskudt både i 2020 og 2021.