Roskilde Festival: Dødsulykke forandrede industrien

Det er tirsdag 20 år siden, at ni mennesker omkom under en Pearl Jam-koncert på Roskilde Festival.

Dødsulykken har stor betydning for, hvordan både festivaler og koncerter bliver gennemført i dag.

Det fortæller Henrik Bondo Nielsen, som i år 2000 havde ansvaret for musikscenerne på Roskilde Festival. I dag er han chef for festivalens deltagerdivision, som har ansvaret for service og sikkerhed på festivalen.

- Det er en hændelse, der har betydet utroligt meget både for Roskilde Festival og for hele livemusikindustrien.

- Der er så meget, der er forandret, i den måde vi tænker og udfører festival på, som kan spores tilbage til netop den ulykke, siger Henrik Bondo Nielsen.

Han peger konkret på, at der i dag er et stort netværk for festivaler, hvor de kan udveksle erfaringer. Desuden gav ulykken en meget større forståelse for hele sikkerhedsspørgsmålet.

Derfor er festivaler og koncertsteder i dag bedre til at indrette musikområder, skabe sikre rammer og håndtere svære situationer, lyder det fra Henrik Bondo Nielsen.

Pearl Jam optrådte 30. juni 2000 på Roskilde Festivals hovedscene, Orange Scene. Her betød et pres blandt 50.000 publikummer, at flere blev mast og kvalt eller ikke kunne få luft.

Ifølge en senere redegørelse opstod presset bagfra på grund af dårlig lyd. Det førte til, at festivalgæster flyttede længere og længere frem. På et tidspunkt væltede 50 personer og lå nærmest i lag ovenpå hinanden.

I alt ni mennesker blandt publikum mistede livet: tre danskere, tre svenskere, en tysker, en australier og en hollænder.

Pearl Jam har i en udtalelse på bandets hjemmeside angret tiden efter ulykken. Hverken bandet eller festivalen håndterede tiden efter ulykken på en god måde, lyder det fra bandet i selvransagelsen.

Roskilde Festival fortryder ikke noget specifikt om den efterfølgende håndtering af ulykken i dag.

- Jeg tror, at alle gjorde deres alleryderste for at gøre de rigtige ting i en svær situation, siger Henrik Bonde Nielsen.

- Når man kigger tilbage på, hvad vi hver især gjorde - Pearl Jam som artist og vi som arrangører - så kan man sikkert godt finde noget i detaljen, som man ville ønske at have gjort en smule eller meget anderledes.

Roskilde Festival har tirsdag blandt andet markeret 20-årsdagen med et opslag på Facebook.

Opslaget viser et billede af en sten, der er rejst til minde om de ni ofre i 2001. Stenen bærer inskriptionen 'how fragile we are'(Hvor skrøbelige vi er, red.) og er omgivet af ni piletræer og ni mindre sten.