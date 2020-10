Rotte-alarm: 115 børn sendt hjem

Kommunen frygter, at det vil tage noget tid at udbedre rotteproblemerne. 115 børn er sendt hjem

Daginstitutionen Paddehatten i Grejs har så store problemer med rotter, at Vejle Kommune tirsdag formiddag besluttede sig for at lukke institutionen helt ned.

Det betyder, at alle institutionens 35 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn er sendt hjem på ubestemt tid, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Dagtilbudschef i kommunen, Rune Asmund Sørensen, beklager de problemer, som rotterne skaber for både børn og forældre.

- Vi kan dog desværre konstatere, at rotterne har adgang til grupperummene, og derfor må vi af sundhedshensyn lukke bygningen ned, siger dagtilbudschef Rune Asmund Sørensen.

Kommunen forventer, at det vil tage tid at udbedre problemerne.

Det kan ikke lade sig gøre at finde pasning til alle børn samlet, men kommunen forsøger at finde en hurtig løsning indenfor de kommende dage, lyder det.