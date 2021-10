Rotte-mareridt i Lisbeths hus efter byggefejl

- Skal jeg nu have seks måneders mareridt igen?

Sådan tænkte Lisbeth Sørensen, da hun i september måned åbnede sit målerskab og fik øjenkontakt med en lille, brun rotte.

Problemet med skadedyrene startede i juni 2020, da Lisbeth Sørensen opdagede et fjernvarmelæk i fortorvet, som blev repareret. Herefter fulgte der et halvt år, hvor det ingen ende ville tage med rotterne.

- Min nattesøvn var ødelagt, for rotterne løb inde i hulmuren i mit hus, og det både kradsede og skramlede, siger Lisbeth Sørensen til Ekstra Bladet.

Hørte skrig

Lisbeth Sørensen meldte besøget fra de små gnavere til kommunen, som man er forpligtet til at gøre. Kommunen sendte herefter det firma ud, som de har ansat til at tage sig af skadedyr.

Firmaet satte fælder op, men lige lidt hjalp det, for rotterne gik ikke i.

- En aften hører jeg skrig og skrål inde fra mit soveværelse, fordi en rotte nok sad fast i en fælde. Da jeg tjekkede, var der ingen rotte i fælden, selvom den var klappet sammen, fortæller Lisbeth Sørensen, der tidligere har udtalt sig om problemerne til Fyens Stifttidende.

Lisbeth Sørensen har gjort alt for at holde rotterne ude. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Lisbeth Sørensen satte både net op i tagrenden, fjernede radiatorer og skar huller ind i væggene for at sætte fælder op, men intet af det hjalp.

Rottemotorvej

Det viste sig, at der var sket en fejl, da fjernvarmen var blevet fikset.

- Fjernvarmefolkene havde ved et uheld slået hul på kloakken, og på den måde var der blevet skabt en rottemotorvej lige ind i mit hus, fortæller Lisbeth Sørensen.

I december 2020 blev hullet så repareret, og der skabte altså fred - altså lige indtil Lisbeth Sørensen opdagede den lille, brune rotte.

- Mit hjerte begyndte at banke og adrenalinen pumpede i hele min krop, da jeg igen opdagede, at der var rotter i mit hus, siger Lisbeth Sørensen.

Nu er der for tredje gang blevet gravet op ude foran Lisbeth Sørensens hus. Her er der blevet fundet et gigantisk rottehul, der ikke burde have været der.

Rottehullet blev først opdaget i tredje opgravning. Privatfoto.

Lappeløsninger

Ifølge Lisbeth Sørensen skyldes de gentagne problemer, at kloakken i den gamle bydel af Kerteminde er forældede. Derfor mener hun, at det er lappeløsninger, når der kun bliver repareret på dele af kloakken.

Hos Kerteminde Forsyning, der er ansvarlig for at holde kommunens kloakledninger tætte og renoveret, er man opmærksom på de gamle rør.

- Vi har mange gamle ledninger i den ældre bydel. Derfor forekommer der indimellem utætheder, og så kan der godt slippe rotter ud fra vores system. Hver gang der bliver ringet fra kommunen, rykker vi ud og graver op, siger direktør hos Kerteminde Forsyning Michael Høj-Larsen.

En total udskiftning af de gamle rør kommer dog ikke på tale lige foreløbig.

- På baggrund af Lisbeths sag har vi iværksat en kikkertundersøgelse, hvor der vil blive lavet en vurdering af, hvad der skal ske, men det er altid et budget, der skal overholdes, siger Michael Høj-Larsen.