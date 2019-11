Rotter overtager værtshus på femte uge

Værtshusforpagter Kasper Hertz Ølholm er en hårdt plaget mand.

Næppe havde han købt værtshuset Åstuen i Tørring, før rotter invaderede hele værtshuset. I fem uger har den rotteplagede restauratør måttet holde lukket for at komme rotterne til livs.

Indtil nu har kampen mod de langhalede terrorister dog været forgæves.

Ifølge hsfo.dk er samtlige kloakrør blevet gennemset. Alle sprækker udbredret. Bevoksningen er blevet fjernet, og der er sat rottespærrer op i rørene. Men indtil nu har Kasper Hertz Ølholm ikke kunnet genåbne værtshuset i den lille by.

Ved med at komme

- Vi har haft kloakmænd, murer, rottefængere, kommunen og alt muligt på for at få bugt med rotterne, men der bliver desværre ved med at komme spor, så jeg kan ikke åbne, før vi har fanget dyret. Det er ikke spor sjovt. Jeg havde ikke nået at tegne en driftstabsforsikring, så jeg mister en masse penge i omsætning hver eneste dag, fortæller Kasper Hertz Ølholm til hsfo.dk.

Kasper Hertz Ølholm forpagtede det lille værtshus i begyndelsen af september i år. Men bedst som der var kommet gang i både ølhaner og gæster, slog rotterne også til. Værtshuset måtte lukke, og dermed gik ejeren glip af vigtige begivenheder som efterårsferien og J-dag.

Krydser fingre

Ifølge hsfo.dk tør Kasper Hertz Ølholm ikke længere spå om, hvornår værtshuset igen slår dørene op for de tobenede gæster.

- Der er desværre ikke så meget andet at gøre end at krydse fingre og håbe på, at vi snart kan åbne igen. Jeg har ikke mistet modet endnu. Der skal mere til end det, siger Kasper Hertz Ølholm til hsfo.dk.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den uheldige værtshusejer.