Rottesygen gnaver sig igennem Danmark

Rottesyge smittede 22 personer i 2017. Det er det højeste antal i 24 år.

Den sjældne sygdom kan være yderst farlig, hvis man forveksler den med en normal influenza, skriver DR.

Sygdommen, der også bliver kaldt 'Weils syge' eller 'leptospirose,' bliver spredt i gnaveres, altså ikke nødvendigvis rotters, urin. Man bliver først smittet, hvis man får det i et åbent sår eller i en rift.

Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, forklarer, at nogle grupper er særligt udsatte.

- Det er dels nogle, der rydder op i deres kældre, der er fulde af vand efter oversvømmelser, eller også er det kloakarbejdere. Det var det, vi primært så tidligere, siger han.

Det skal opdages tidligt

I første omgang kan det føles som en stærk influenza. Og selv hvis det er rottesyge, så kan man godt føle, at nu er man blevet rask igen. Men efter man er blevet 'rask,' kommer sygdommen endnu hårdere tilbage.

Man får gullig hud, blodet kan miste sin evne til at størkne og ens lægmuskler kan begynde at smerte. Hvis man på det stadie ikke får behandling, så kan organer begynde at svigte, og i værste tilfælde kan sygdommen være dødelig.

Det er dog sjældent, at rottesygen slår ihjel i Danmark. Lars Østergaard opfordrer til at holde øje med de tidlige symptomer.

- Hvis man skal have has på bakterien, som er den, man kan behandle med antibiotika, skal man altså starte ganske tidligt. Derfor er det vigtigt, at folk er opmærksomme på, at denne sygdom findes og relativt hurtigt kan søge læge, hvis man har været ude at bade i vandløb eller stået i en kælder og ryddet op efter en oversvømmelse, siger overlægen

Sygdommen kan bryde ud mellem to og 20 dage efter man er smittet.

