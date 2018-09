Royal Arena evakueret: Det der er sket er rigtigt, rigtigt uheldigt

Administrerende direktør for Royal Arena, Dan Hammer, oplyser, at der var røg i en popcornmaskine

Midt under den store prisuddelingsfest, Guldtuben, gik brandalarmerne i gang i Royal Arena.

Den store koncertsal, der har plads til 13.000 mennesker, blev evakueret midt under showet. Det kunne Ekstra Bladets reporter på stedet fortælle.

Det viste sig at være en mindre brand i en popcornmaskine, der sendte chokbølger gennem de mange tilskuere, som flygtede ud af hallen.

- En portion popcorn er brændt på i popcornmaskinen.

- Vores effektive detektorer satte evakueringssystemet igang. Det, der er sket, er rigtigt, rigtigt uheldigt, siger administrerende direktør i Royal Arena Dan Hammer til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets reporter kunne berette, at der var mange unge mennesker tilstede ved prisuddelingen. Mange af dem blev meget chokeret over hændelsen og flere begyndte at græde i panik.

Publikum på vej ud af Royal Arena ved evakueringen efter en brandalarm gik. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Optager festen

Mens størstedelen af tilskuerne befandt sig ude i kulden på parkeringspladsen i det vindblæste Ørestad satte de to værter Rasmus Brohave og Julia Sofia gang i festen inden døre igen, da musikeren Bro gik på scenen.

Chefen for Royal Arena er selv tilstede ved prisuddelingen. Han er glad for, at det var muligt at evakuere stedet hurtigt.

- Men det var godt, det gik så hurtigt og næsten alle folk er tilbage igen.

- Det er ekstra uheldigt det sker til et arrangement, hvor der er så mange børn, for selvfølgeligt får man et chok. Men det er godt systemet virker.

- Det ser ud som om, de fleste er kommet tilbage igen, siger Dan Hammer.

Guldtuben er prisfest, der belønner danske YouTubere. Showet foregår i Royal Arena i København.

De fleste nominerede laver små videoer til sociale medier. Priserne uddeles på tværs af fire sociale medier; YouTube, Facebook, Snapchat og Instagram.