Royal fejring: Her spærres der af

I forbindelse med dronning Margrethes 50-års regentjubilæum bliver dele af Indre By i København afspærret i tidsrummet 11-14.

Dronning Margrethe vil blive kørt fragtet i karet fra Amalienborg til Rådhuspladsen, hvor danskere har mulighed for at overvære turen.

Derfor er Kongens Nytorv spærret fra 11-14, og Bredgade og sidegaderne til Strøget vil være afspærret mellem 12 og 13.

Afspærringerne kan ses på kortet herunder.

Dronningen ankommer til Rådhuspladsen klokken 13.

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen ved modtage dronningen ved rådhusets hovedindgang.

- Jeg håber, vi kan fylde Rådhuspladsen med en masse glade mennesker, der vil være med til at sige stort tillykke med de 50 år som regent for Danmark – og for København. Dronningen har igennem alle årene haft en kæmpe betydning for vores by, udtaler overborgmesteren i en pressemeddelelse.