Royal Run: Forbered dig på trafikkaos

Tag toget, cyklen, eller gå. Forvent længere rejsetid, og lad nu være med at tage bilen.

Hvis du har planer om at bruge 2. pinsedag, mandag 29 maj, i en af følgende byer: Aabenraa, Herning, Nyborg, Nykøbing Falster, København eller Frederiksberg, så vil jeg råde dig til at læse med her.

For sammen med medlemmer af kongefamilien vil tusindvis af glade motionister løbe rundt i gaderne i de nævnte byer.

Det sker traditionen tro i forbindelse med afholdelsen af Royal Run, som har løbet af stablen siden 2018, hvor det første gang fandt sted i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag

Arrangørerne bag Royal Run har på deres hjemmeside løftet sløret for, hvordan det påvirker trafikken i de forskellige byer.

For ikke at gøre denne artikel alt for lang og ulæselig, så kommer der nedenfor kun en guide til borgere i København og Frederiksberg.

Men inden du hidser dig op over det, kan du her læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du befinder dig i en af de andre byer.

Foto: Lars Møller/Royal Run

’Ruten til Royal Run i København og på Frederiksberg er lukket for trafik, og der vil være løbere på ruten fordelt over hele dagen. Der forventes derfor pres på trafikken, ligesom det vil være meget vanskeligt at finde parkering,' skriver Royal Run på sin hjemmeside.

’Uanset om du deltager, bor i - eller skal på besøg i København/Frederiksberg, fraråder vi derfor, at du tager bilen denne dag, hvis det er muligt.’

Generelt kan der være spærret for trafik på de tre ruter, der kan løbes fra mandag morgen klokken 8.30 til cirka 23.

Samtidig vil det på grund af vejlukningerne være vanskeligt at finde parkering i Købehavn og på Frederiksberg.

Her kan du se et overblik over ruterne. Foto: Royal Run

Trodser du anbefalingerne og hopper ind i bilen alligevel, så vil det være muligt at krydse ruten via forskellige krydsningspunkter. Disse vil dog være lukket i de perioder, hvor løberne passerer forbi.

’Hold øje med lokal skiltning, og vær opmærksom på, at politiet fjerner ulovligt parkerede biler, hvilket kan medføre betydelige omkostninger for ejeren,’ står der på hjemmesiden.