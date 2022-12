RS-Virus: Katastrofal sengemangel på tyske børneafdelinger

Kritisk mangel på sygeplejersker og eksplosiv stigning i smitte med RS-virus presser tyske børneafdelinger i en sådan grad, at læger kommer med opsigtsvækkende advarsler

Det er ikke kun i Danmark, at smitten med RS-virus griber om sig og giver småbørn alvorlige sygdomsforløb.

Nu advarer tyske læger mod, at kombinationen af sygeplejerskemangel og stigende smitte kan få katastrofale konsekvenser på de tyske børneafdelinger.

Det skriver The Guardian.

Tidligere end ventet

Også i Danmark er smitten brudt ud. SSI har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at RS-virussen kom tidligere i år end forventet, ligesom man kan forvente stigende smittetal herhjemme.

Seneste tal fra midten af november viste, at der for hele 2022 havde været 6684 smittede, 2693 indlæggelser og 39 dødsfald med virussen i Danmark.

Den tyske forening for intensiv pleje, DIVI, har luftet deres bekymringer for sygdommens hærgen.

Annonce:

De har kortlagt, at der alene er 100 ledige sengepladser på hospitalernes børneafsnit, i en tid hvor der forventes yderligere indlæggelser. Samtidig mangler der sygeplejersker på afdelingerne.

Utilstrækkelig behandling

DIVI beskriver hvordan landets læger allerede nu skal træffe svære beslutninger om, hvilke børn der skal henvises til intensiv behandling som følge af det begrænsede antal sengepladser.

- Hvis prognoserne (for indlæggelser, red.) holder, så vil ting blive langt mere akut de kommende dage og næste uge, udtaler Sebastian Brenner, der er læge på børneafdelingen ved Dresden Universitetshospital, og fortsætter:

- Vi ser det i Frankrig og Schweiz, for eksempel. Hvis det sker, kommer der til at opstå flaskehalse i forhold til behandlingen.

Endnu mere dystert lyder det fra Dr. Michael Sasse, der er leder af intensivafsnittet for børn hos Hanovers MHH Universitetshospital.

- Situationen er så usikker, at vi oprigtigt bliver nødt til at sige, at børn dør, fordi vi ikke kan behandle dem længere, siger han ifølge mediet.

Annonce:

Tysklands sundhedsminister annoncerede torsdag flere tiltag, der skal hjælpe de pressede afdelinger. Blandt andet gøres det nemmere at overføre personale til afdelingerne, ligesom de over en toårig periode får en kapitalindsprøjtning på 600 millioner euro.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Corona, RS eller influenza: Lær at adskille symptomerne

Influenza-alarm: Det kan du gøre

Theo blev indlagt med RS-virus: - Vi var bange