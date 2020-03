Rubab og Malak vil lave corona-app til de unge: - Vi gør jo alt det vi ikke må

Rubab Mahmoud og Malak Ahmad Kayed på 18 og 19 år fra Helsingør hører ifølge dem selv til en generation, som ikke følger så meget med i nyhederne på tv og i radioen.

Skal de bruge nogle vigtige informationer, så søger de efter dem på nettet, og normalt finder de det, de leder efter, der.

Men i forbindelse med, at covid-19 nu er begyndt at hærge og koste menneskeliv i Europa, er det gået op for de to kvinder, at de og resten af deres generation simpelthen ikke er godt nok informeret.

Rubab og Malak lavede derfor en spørgeundersøgelse blandt unge på nettet, og den viste tydeligt, at de unge, der svarede, var meget forvirrede omkring coronavirus.

- Til et spørgsmål om, hvad man skal gøre, hvis man tror, man har coronavirus, svarede mange for eksempel, at så skulle man tage til lægen. Men det skal man jo netop ikke, for så risikerer man at blive smittet eller sprede smitte, siger Malak Ahmad Kayed til Ekstra Bladet.

- Der er rigtig meget fake news derude, når man vil læse om coronavirus. Folk skriver jo, hvad de tror, de ved, i alle mulige Facebook-grupper, og så bliver det til fake news. Og så er det for eksempel, at folk begynder at hamstre, selvom det slet ikke er nødvendigt, supplerer Rubab Mahmoud.

Føler os overset

Derfor vil de to unge kvinder fra Helsingør nu lave en app, som skal informere netop landets unge mennesker om faren ved coronavirus og alle de korrekte retningslinjer og regler for, hvordan man skal agere for at forhindre, at den spreder sig.

- Vi føler, at det vil kunne gøre en kæmpe forskel. De rigtige nyheder når ikke ud til os unge, og vi føler os overset. Vi gør jo alt det, vi ikke må. Der er rigtig mange, der længe har forsamlet sig og holder fødselsdage og bare gør som de plejer. Mange forstår ikke, at det jo ikke er os, det går ud over, men de ældre, som risikerer at dø, hvis de bliver smittet, siger Malak Ahmad Kayed.

Efter det første spørgeskema, de to unge fra Helsingør sendte ud, sendte de endnu et til deres jævnaldrende, og spurgte, om de ville downloade en gratis app uden login, som indeholder den rigtige viden om coronavirus. Det svarede langt de fleste klart ja til.

De har kontaktet sundhedsstyrelsen, som bakker dem op i at lave en app og bruge informationer fra Sundhedsstyrelsen, så længe styrelsen bliver krediteret. Så nu leder Rubab Mahmoud og Malak Ahmad Kayed efter nogle, som kan hjælpe med at finansiere en gratis app til de unge, og nogle, som kan hjælpe med at udvikle den.

- Vi er 18 og 19 år gamle, og vi er begge studerende, så så mange penge har vi slet ikke. Men vi håber at finde nogle, der vil hjælpe os med at gøre en forskel. Vi mangler samarbejdspartnere, der kan bakke vores idé op, siger Malak Ahmad Kayed.

- Jeg har selv en mor med et svagt hjerte, så jeg er meget bange for at blive smittet og smitte min mor. Der er jo så mange smittekæder i det, og det har alle de unge ikke forstået endnu, siger Rubab Mahmoud.