Rubys tragiske død: Det må du ALDRIG give din hund

Kate vidste ikke, at sødemiddel var livsfarligt for sin firbenede ven

Chokolade, slik og kaffe.

Det er blot nogle af de ting, som hunde ikke kan tåle.

Og det vidste 51-årige Kate Chacksfield fra Storbritannien godt.

Derfor valgte hun at lægge sine hjemmebagte chokoladebrownies i en kagedåse og placere den på køkkenbordet.

Men Ruby, den syv-årige ungarnske vizsla, hoppede op og skubbede kagedåsen ned.

Nu er hunden død.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt The Daily Mail.

Kate er glad for de syv år, som hun havde sammen med hunden Ruby. Foto: Caters News/Ritzau Scanpix

Det var ikke første gang, at Ruby stjal mad fra køkkenet, men da Kate opdagede, at Ruby havde spist to chokoladebrownies, mente hun ikke, at det var nok til at skade den.

- Ruby virkede til at have det godt, men et par dage senere blev Ruby meget syg, siger Kate Chacksfield til mediet.

Hos dyrlægen prøvede man at finde en forklaring.

Selvom chokolade er skadeligt for hunde, så skal det spises i store mængder før, at det gør skade.

Kate forklarede dyrlægen, at hun havde kommet sødemiddel i sine chokoladebrownies istedet for sukker.

Kort efter døde Ruby.

- Jeg vidste slet ikke, at sødemiddel var så farligt for hunde, fortæller Kate.

Kate savner sin hund overalt i verden, hun tænker tilbage på de syv år, som de havde sammen.

Nu fortæller hun om sin oplevelse i flere interviews til engelske medier.

Ekstra Bladet har talt med Charlotte Bjørnvad, som er professor i intern medicin for familiedyr ved Københavns Universitet, om hvorfor sødemiddel er så farligt for hunde.

- Sødemiddel er meget skadeligt for hunde. Mennesker kan smage sødemiddel, men menneskets krop oplever det ikke som sukker. Hundens krop tror, at sødemidlet er sukker. Hunden begynder derfor at producere insulin fra bugspytkirtlen for at transportere sukker ind i cellerne.

- Udfordringen er, at hunden tror, at der er rigtig meget sukker, men der er kun almindelige mængder sukker. Den transporterer alt det sukker, som der er i blodbanen ind i cellerne og væk fra blodet. Dermed går hunden i insulinchok og dør. Det er ligesom en overdosering af insulin til en diabetikker.

Man skal derfor kontakte sin dyrlæge med det samme, hvis man har mistanke om, at ens hund har spist en madvare, som indeholder sødemiddel.

- Der er ingen former for sødemidler, som man må give sin hund, lyder det fra Charlotte Bjørnvad.