Rude revnet i fly: Måtte sikkerhedslande i Billund

Et Sun-Air-fly på vej til Oslo fra Billund Lufthavn måtte sikkerhedslande, da en rude revnede i cockpittet

Der har netop været en sikkerhedslanding i Billund Lufthavn.

Det var et fly med 29 passagerer på vej til Oslo lufthavnen Gardermoer. Det var en revne i et af flyets vinduer, der tvang flyet til at vende om og sikkerhedslande i Billund igen.

- Vi har haft en sikkerhedslanding. Den var udramatisk. Proceduren er, at hvis kaptajnen opdager noget, der ikke er, som det skal være, så vender han tilbage. De protokoller, der er på området, blev fulgt, og vi har ikke haft forsinkelser på baggrund af det, siger administrerende direktør i Billund Lufthavn Jan Hessellund til DR.

Flyet ejes af Sun-Air, der opererer British-Airways afgange fra Billund.

Der var ifølge DR tale om en sprækket rude i cockpittet.

Jan Hessellund fortæller, at der ikke er forsinkelser på grund af sikkerhedslandingen for andre afgange. Dog skal passagererne, der var ombord vente lidt. Et nyt fly fløj dem mod Oslo 10.45.