Rugbrødskrig brudt ud: Vred kunde kylede rugbrød efter ansat

I Østjylland er rugbrød ikke bare rugbrød. I hvert fald ikke når der er tale om det landskendte Aros-rugbrød, som i mange år er blevet langet over disken i Langenæs-bagerier.

I september 2018 overtog bagerkæden Lagkagehuset nemlig Langenæs-bagerierne, og det har fået salget af det traditionsrige Aarhus-brød til at gå knapt så varmt som førhen.

Brødet er faktisk blevet så uspiseligt, mente en vred kunde, at han i stedet valgte at bruge det som kasteskyts. Mere om det senere.

Ejerskiftet har medført, at opskriften er blevet ændret, så rugbrødet er fuldt ud økologisk, men det falder ikke i god jord hos de trofaste kunder.

For selvom der for nogle måske 'kun' er tale om rugbrød, er smagen ifølge de loyale Aros-fans ændret så meget, at Lagkagehuset har modtaget en storm af henvendelser fra rasende kunder på alt fra sociale medier som Facebook og Instagram til i butikkerne og endda gennem breve.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den saftige, svampede smag i Aros-rugbrødet er forsvundet, lyder kritikken blandt andet fra de skuffede fans. Foto: Pr-foto/Langenæs Bageriet

På Facebook har Lagekagehuset Langenæs, som bagerierne nu hedder, især oplevet vrede kunder, der forlanger svar på, hvorfor de nye ejere har valgt at ændre opskriften på det populære rugbrød.

En af dem er 51-årige Bo Hermansen fra Langenæs ved Aarhus. Han uddyber sin kritik af det nye Aros-rugbrød over for Ekstra Bladet.

- Det smager ikke lige så godt som det gamle. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det bliver tørt i løbet af ingen tid. Det gjorde det gamle heller ikke. Det kunne ligge ude i fem dage, uden at blive tørt.

Lagkagehuset begrunder på Facebook den anderledes smag med, at man har valgt at bruge økologiske råvarer og en anderledes surdej. Men den forklaring giver Bo Hermansen, der til dagligt arbejder som industribager, ikke meget for.

- Det er noget fusk, og de burde skamme sig. Smagen har altid været god, og rugbrødet har altid været det bedste i byen, men det her er en sekundavare. De tager røven på folk, og jeg nægter at tro på, at det kun er brugen af økologiske vare, der får smagen til at ændre sig så meget. Det vil jeg ikke betale for, raser han.

Bo Hermansen håber, at Lagkagehuset vil genoverveje at få det gamle Aros-rugbrød tilbage på hylderne i deres østjyske bagerforretninger. Det samme håber Monica Kertesz fra Aarhus.

- De har jo ændret rugbrødet til det dårligere. Det gamle holdt sig frisk og var saftigt i lang tid. Det nye bliver både tørt og kedeligt alt for hurtigt. Når man giver op til 40 kroner, skal det altså holde sig friskt, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt lide økologi, og jeg vil gerne betale ekstra for det, men smagen skal også være god. Jeg købte det nye brød en gang, men det var nok, og jeg kommer ikke til at købe det igen, slår 33-årige Monica Kertescz fast.

Hård tone

Hos Lagkagehuset er den østjyske opstand ikke gået ubemærket hen - tværtimod. Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra den landsdækkende bagerkæde, men det har ikke været muligt.

Til gengæld fortæller Anne Mette Buus, der er leder af brand og produkt management, til TV2 Østjylland, at tonen i klagerne har været hård ved de unge bagerekspedienter.

krigen mellem kunderne og Lagkagehuset eskalerede, da en vred kunde kastede et Aros-rugbrød ind gennem lugen i bageriets drive in.

- Det har vi ikke oplevet før. Vores medarbejder fik sig noget af en overraskelse, siger Anne Mette Buus.

De mange henvendelser fra vrede kunder har fået Lagkagehuset til at sætte skilte op i butikkerne i Aarhus, fordi de har følt sig nødsaget til at forklare smagsforskellene i det nye Aros-rugbrød og bede kunderne om ikke at klage til ekspedienterne.

Samtidigt fastholder de, at rugbrødet er bagt på samme måde som førhen.

- Det er den samme opskrift, men surdej smager forskelligt, og det er vores vurdering, at det er vores surdej, der gør, at de mest loyale Aros-rugbrødsfans kan smage forskel, forklarer Anne Mette Buus.

Det er endnu uvist, om den vrede kundestorm får Lagkagehuset til at gå tilbage til det oprindelige Aros-rugbrød.

Se også: Hvad fanden koster det?! Sådan bliver du snydt i supermarkedet

Discountbutik afsløret: Skjuler priserne på 150 gængse varer

Jeg tæller på ingen måde kalorier

Fødevarestyrelsen advarer: Smid rugbrødet ud med det samme