Rullende ulykke: Auto-koncern i livsfarlig brøler

Ole Juul Sørensen føler sig pisset på.

Den 55-årige vejlenser købte sidste år en brugt Toyota Landcruiser i den tro, at den var nysynet hos den internationale synskoncern Dekra.

Alligevel var bilens undervogn ædt op af rust og i risiko for at falde fra hinanden.

Selvom Dekra har lovet at udbedre fejlen, er bilen stadig farlig og ulovlig at køre i, og nu vil Ole Juul Sørensen gå rettens vej i sagen, der efterhånden er blevet principiel for den hårdtprøvede midtjyde.

- Det er opslidende, når man prøver på at have et samarbejde med en instans, der pisser på en på den måde.

- Det er voldsomt frustrerende, og det har økonomiske konsekvenser, fortæller han.

Broget forløb

Ole Juul Sørensen opdagede første gang, at bilens undervogn var rustet op ved et tilfælde, kort efter han fik nøglerne.

Straks efter henvendte han sig til Dekra, der først går med til at betale for en reparation.

Så vil de i stedet købe bilen af Ole Juul Sørensen, fordi en reparation bliver for dyr, hvorefter de beslutter sig for, at de ikke vil nogen af delene.

Landcruiserens undervogn ædt op af rust 1 af 5 Inderskærm tærret. Foto: Anders Brohus 2 af 5 Udstødning tærret. Foto: Anders Brohus 3 af 5 Vange og chassisramme tærret. Foto: Anders Brohus 4 af 5 Vange og chassisramme tærret. Foto: Anders Brohus 5 af 5 Dårlig reparation på bagvange. Foto: Anders Brohus

Ole Juul Sørensen køber en anden, billig varevogn, så han igen kan køre på arbejde, og ud af det blå meddeler Dekra, at de alligevel vil reparere landcruiseren hos en pladesmed.

Reparationen ender med at vare to og en halv måned, selvom Dekra anslog en måned, og i midten af marts modtager Ole Juul Sørensen landcruiseren med undervognen repareret. Tror han.

Grim opdagelse

Dekra har haft bilen forbi en synsmand i Silkeborg, og synsmanden kan godkende bilen ved et omsyn, når håndbremsen og noget hjulslør er lavet.

Da Ole Juul Sørensen kører til en lokal mekaniker i Vejle for at reparere håndbremsen og hjulsløret, tror han ikke sine egne øjne.

På liften opdager han, at undervognen langtfra er repareret tilstrækkeligt. Den er sølet ind i maskerende spilolie.

Han kører den efterfølgende til en lokal synsmand, der kasserer bilen. Synsmand finder fire graverende fejl med tæring af bilens undervogn, som ellers skulle være repareret.

- Det er som en kold spand vand i hovedet.

- Dekra har haft min bil til reparation i mere end to måneder, og så viser det sig, at det er håbløst det, der er blevet lavet, siger Ole Juul Sørensen.

Synsmanden i Silkeborg har valgt at annullere synet, efter Ekstra Bladet henvendte sig.

’Jeg har bedt Færdselsstyrelsen om at annullere synet på det pågældende køretøj. Dette er gjort i lyset af, at der kan være sket fejl ved det pågældende syn’, skriver synsmand Chris Andersen i en mail.