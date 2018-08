Rulletrappe lappet med gaffa: - Det er ikke i orden

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet - E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224

Efter et par dage med uvished kunne Ekstra Bladet onsdag afsløre, hvordan den fejlbehæftede rulletrappe på Københavns Hovedbanegård var lappet med gaffa-tape. Derudover var den heller ikke serviceret rettidigt.

Ekstra Bladet har taget en snak med Jørgen Dyrendal Rasmussen, chef hos DSB-Service.

- Hvem mener du har det største ansvar i den her sag?

- Vi har læst Arbejdstilsynets rapport, og vi ser bestemt med stor alvor på de fejl og mangler, som tilsynet har konstateret og beskrevet.

- Det er bestemt utilfredsstillende læsning. Vores kunder skal trygt kunne regne med, at tingene er i orden, når man bruger vores rulletrapper.

- Men hvem mener du har ansvaret for den her sag?

- Som ejer har vi helt klar et ansvar. Lige nu afventer vi en redegørelse fra vores leverandør ISS og deres samarbejdspartnere.

- Det er klart, at rulletrappen skal leve op til de krav, der er.

Det er ISS, der står for den daglige vedligeholdelse af trapperne, som benytter sig af underleverandøren KONE. En aftale som ISS får mere end en milliard kroner for at overholde i løbet af fem år.

- Nu siger du, at trappen skal leve op til alle mulige krav. Men hvordan kan det så være, at den pågældende rulletrappe skulle være serviceret for fem måneder siden?

- Det kan jeg ikke svare på. Underleverandøren er bestilt til at lave den service, og det har de så åbenbart ikke gjort.

- Det er vel jeres ansvar at holde øje med, at de kommer ud og servicerer trappen?

- Ja, det er det i et eller andet omfang. Men det helt klart, at vi har en leverandør, der har den daglige service og vedligeholdelse af de her ting. Lige så snart vi har en rapport, tager vi en snak om, hvordan det skal være.

- Vi ser med meget stor alvor på sådanne fejl og mangler. Min umiddelbare reaktion er, at det slet ikke er i orden. Vores ting skal være i orden, og det har de ikke været i dette tilfæde.

