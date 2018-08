Rulletrappe-talskvinde: Det er ekstremt tragisk

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet - E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224

Nok er det svenske firma Kone, der skulle have serviceret skrækrulletrappen på Københavns Hovedbanegård, træt af situationen, men tilsyneladende ikke nok til at selskabets direktører vil stille op til interview og forklare, hvorfor intet er sket siden 1. marts.

I hvert fald er det selskabets svenske kommunikationschef Malin Brant-Lundin, som har fået til opgave at remse firmaets spin-melodi op, når pressen ringer.

- Arbejdstilsynet har konstateret, at der skulle have været ført tilsyn med rulletrapperne i marts måned. Jeg kan forstå, at det er Kone, som har ansvaret for servicen. Hvorfor er det ikke sket?

- Alle spørgsmål angående denne sag skal rettes til ISS. Men som sagt er det dybt tragisk og meget beklageligt, hvad der er sket, og vi arbejder på at finde ud af, hvad der er sket. Men hvad angår mediehenvendelser er det Trine Dalsten fra ISS, som svarer på spørgsmål.

Men jeg er blevet informeret om, at det er Kone, som har servicekontrakten...

- Ja, men vi har aftalt med ISS, at vi henviser til dem.

- Men det er Kone, som har haft servicen, så I bør vel svare på spørgsmål?

- Ja, men det er Trine fra ISS, der svarer på spørgsmål.

- Men hvorfor vil Kone ikke selv svare på, hvorfor I ikke har lavet service til rette tid?

- Fordi vi har besluttet, at det gør ISS.

- Men er det fordi, at I ikke vil tage ansvar for det, der er sket?

- Vi tager ansvar, og vi arbejder tæt sammen med ISS for at finde ud af, hvad der er sket.

Ekstra Bladet havde onsdag fat i Trine Dalsten fra ISS. Ligesom hos Kone er det nemlig ikke selskabets direktører, som stiller op til interview. I stedet skrev kommunikationsrådgiveren en mail:

'Jeg sender hermed et skriftligt svar fra ISS Danmark:

Det er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi har et tæt samarbejde med DSB om en redegørelse, og indtil vi har detaljerne på plads, kan vi ikke kommentere yderligere på nuværende tidspunkt. Vi arbejder på at have den på plads så hurtigt som muligt.'

I 2015 vandt ISS en kontrakt til mere end en milliard kroner, hvor de frem til 2020 blandt andet skal servicere rulletrapperne for DSB. En opgave selskabet sidenhen har hyret Kone til at varetage.

