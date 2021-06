Rumænsk premierminister: - Vil sælge en million Pfizer-vacciner til Danmark

Tilslutningen til vaccine-programmet er lav i Rumænien. Det udnytter de danske myndigheder, ifølge flere rumænske medier og landets premierminister, til at købe en million doser Pfizer-vacciner

Danmark vil købe en million Pfizer-vacciner fra Rumænien, hvis man skal tro landets premierminister, Florin Cîţu, der bliver citeret i flere af landets store medier, som Digi 24, Romania-insider og G4 Media.

Og det bekræftes ifølge DR, som er i besiddelse af et brev sendt fra Sundhedsministeriet til Folketingets sundhedsordførere, hvor det fremgår, at Danmark regner med at købe en 'væsentlig' mængde covid-vacciner fra Pfizer af Rumænien.

Florin Cîţu har udtalt, at landet ikke opfylder deres vaccinemål, hvor flere rumænere er skeptiske over for vaccineprogrammet.

De danske myndigheder er derfor efter sigende i gang med at købe en million Pfizer-vacciner, der utvivlsomt vil sætte yderligere tempo i det danske vaccinationsprogram, hvis handlen falder endeligt på plads.

Rumæniens premierminister Florin Cîțu sammen med præsident for EU-kommisionen Ursula von der Leyen. Foto: Oliver Hoslet/Ritzau Scanpix.

- Vi modtager efterspørgsel på vores vacciner hver dag. Vi vil sælge en million Pfizer-vacciner til indkøbspris til Danmark, siger Florin Cîţu til Digi 24.

På trods af den lave vaccine-tilslutning, har landet ifølge premierministeren alligevel formået at 'eliminere pandemien', hvorfor de vil sælge ud af deres overskud af Pfizer-vacciner til indkøbspris, siger han ifølge Romania-insider.

Det begrunder han med, at landets hovedstad, Bucharest, ikke har registreret en person med corona de sidste 24 timer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få bekræftet oplysningerne hos Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut, men myndighederne vil hverken be- eller afkræfte historien.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger pågår forhandlingerne i skrivende stund, men der er endnu ikke sat underskrift på aftalen.