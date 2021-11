Rumfartøj i planetforsvar: Skal slå asteroide ud af kurs

Det amerikanske rumagentur, Nasa, har onsdag morgen dansk tid sendt et rumfartøj afsted fra Californien. Fartøjet har kurs mod den lille asteroide Dimorphos.

Rumfartøjet Dart vejer godt 600 kilogram, hvilket omtrent svarer til, at en golfbil kører ind i Keopspyramiden.

Det forklarer Nancy Chabot, som er rumforsker ved Johns Hopkins University.

Dart skal ramme asteroiden med omkring 24.000 kilometer i timen for at teste, om fartøjet kan slå asteroiden ud af kurs.

Formålet er at ændre en anelse på Dimorphos' bane. Den kredser om en anden og lidt større asteroide, Didymos, som den skal ende med at være lidt tættere på.

Helt præcis skal Dimorphos' kredsløbstid om Didymos skæres fra omtrent 11,9 til 11,8 timer.

Denne illustration fra Nasa viser Dart-rumfartøjet forud for kollisionen med asteroiden Dimorphos, der kredser om den lidt større asteroide Didymos. Jorden kan i fremtiden være truet af store asteroider, og derfor tester Nasa, om det kan lade sig gøre at slå asteroider ud af kurs med rumfartøjet opsendt fra Jorden. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Det lyder ikke af meget, men der er et større formål med missionen.

Forsøget er nemlig en del af Nasas arbejde med at teste ny teknologi, som i fremtiden skal beskytte vores jord mod asteroider.

En løsning kan altså være at blive i stand til at flytte på asteroidens bane.

Selv et lille ryk kan gøre en stor forskel, hvis det sker det rigtige sted, forklarer Lindley Johnson, der er chef for Nasas afdeling for planetens forsvar.

- Det rette tidspunkt at afbøje en asteroide er så langt væk fra Jorden, som vi kan. Strategien er at finde disse genstande ikke bare år, men årtier før de udgør nogen form for nedslagsfare, siger Lindley Johnson til den amerikanske radiokanal NPR.

Missionen til Dimorphos er første gang, den tankegang føres ud i livet.

Nasa og rumforskerne bag Dart understreger, at kollisionen ikke er farlig: Den kan ikke flytte nok på Dimorphos eller skabe store nok fragmenter til at gøre skade på Jorden.

Men den viden, de opnår, kan måske i fremtiden redde millioner eller milliarder af liv.

For selv om der endnu ikke er nogen kendte asteroider i solsystemet, der har en størrelse og bane, der for alvor truer Jorden, kan der godt i fremtiden dukke en op, der potentielt kan rasere en by, et land eller endda et helt kontinent.

Derfor har Nasa sat 330 millioner dollar - godt 2,2 milliarder kroner - af til Dart-projektet.

- Vi har ikke lyst til at stå i en situation, hvor en asteroide er på vej mod Jorden, og vi så skal til at teste denne slags evner, siger Lindley Johnson fra Nasa til Reuters.

Efter planen bliver den ramt i september næste år.