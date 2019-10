Rune river aftalen i stykker: Træt af YouSee

Udsigten til at mangle Discovery Networks kanaler fra årsskiftet er blevet for meget for Rune Andersen. Han opsiger nu sit abonnement hos YouSee

Det er fortsat usikkert om Discoverys kanaler vil kunne ses af YouSees kunder efter årsskiftet.

Den usikkerhed får flere kunder til at overveje om, de skal blive ved med at få deres TV-signal fra YouSee.

En af dem er Rune Andersen, han har fået sig et ekstra ærinde, som følge af Discoverys udmelding om, at YouSee har opsagt den aktuelle aftale.

- Jeg er færdig med YouSee. Min aftale bliver revet i stykker så snart, jeg kommer hjem fra arbejde.

- Det virker som om de vil skide kunderne et stykke, siger Rune Andersen.

Rune Andersen. Privatfoto.

'Ser nærmest ikke andet'

Rune er glad for sin nuværende TV-pakke, men hvis den i fremtiden kommer til at mangle Canal 9, Eurosport, Kanal 5 og 6'eren, kommer YouSee også til at mangle ham som kunde.

- FC København er mit hold, så dem vil jeg selvfølgelig gerne kunne følge i alle deres kampe. Men det bliver sværere og sværere, hvis vi skal undvære kanalerne, der viser fodbold.

Michael Santos' scoring mod Lugano kunne også ses af YouSee-kunder. Foto: Jens Dresling

På torsdag spiller FC København møder svenske Malmö FF i Europa League-gruppespillet, den kamp bliver vist på Discoverys kanal 6'eren. Den kamp får Rune med, men skulle hovedstadsklubben gå videre fra gruppespillet vil YouSee, som det ser ud nu, ikke kunne tilbyde deres kunder de kampe.

- Discovery laver noget af det bedste fjernsyn. Jeg ser nærmest ikke andet end deres programmer. TV2 Charlie er sikkert meget fint, men det er altså ikke til mig. Jeg er ikke 70 vel.

Går ikke alene

Ekstra Bladet har fået flere henvendelser fra kunder, som overvejer at droppe deres abonnement hos YouSee. På tv-udbyderens Facebook har flere kunder også ytret deres utilfredshed.

Rune Andersen går heller ikke alene ud af YouSees forretning.

- Vi er solidarisk anlagt i vores familie. De kan forvente opsigelser fra os alle sammen for vi er færdige med YouSee.

Mens Runes søster, far og resten af familien er på vej ud af døren, er tv-udbyderens kunder ikke tættere på en løsning.

Hos YouSee forstår de godt, at kunder kan være usikre på indholdet af udbyderens pakker fra årsskiftet og vil arbejde for en aftale med Discovery.

- Jeg er naturligvis ked af enhver kunde, som forlader YouSee. Men vi tror på, at vi hvis vi ikke tilpasser os mediebrugernes vaner, så vil vi miste endnu flere kunder på længere sigt.

- Det vigtigste er at holde kunderne opdateret på dialogen. Vi vil fortsat gerne kunne tilbyde kunderne Discovery Networks kanaler, siger Yousee-direktør Jacob Mortensen.

Bland-selv twist

Det store stridspunkt mellem de to virksomheder er, at YouSee fremover vil hive Discoverys kanaler ud af de faste tv-pakker og i stedet tilbyde en bland-selv løsning, hvor kunder kan tilkøbe de kanaler.

Runes situation er ikke enestående. Tv-udbyderen arbejder fortsat på en løsning.

- Det er vores klare ambition, at vi har det indhold, som vores kunder vil se. Derfor er det i alles interesse, at vi finder en løsning på det her i fællesskab. Vi håber stadig på at lave en aftale med Discovery, siger Jacob Mortensen.

Discovery er dog ikke positivt stemt overfor YouSees løsning.

- Som vi hele tiden har sagt, kommer vores 11 kanaler ikke til at indgå i YouSees Bland-Selv, sagde Christian Kemp, administrerende direktør hos Discovery til Ekstra Bladet mandag.