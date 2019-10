Rune var tæt på at dø efter uskyldigt hvalpe-nap

Du skal komme ind NU, sagde lægen, da der var svar på Runes blodprøve. Et hundeslik i et sår kan faktisk være nok til at blive smittet, siger ekspert

44-årige Rune Ilsted fra Nivå havde godt tænkt over, at hans hundehvalp, en tjekkoslovakisk ulvehund ved navn Venus, havde det med at hyggenappe lidt, når de legede. Et par gange fik den også bidt lidt hul i huden.

Han søgte lidt rundt på nettet for at finde ud af, hvad man skulle gøre i forhold til opdragelse, når ens hvalp napper. De steder, han kiggede, stod der, at biddene var harmløse.

- Der stod faktisk bare, at så længe, det ikke var et stort problem, skulle man bare lade den bide, hvis man kunne holde det ud, fortæller Rune Ilsted til Ekstra Bladet.

'Du skal komme ind NU!'

Men for et par uger siden blev den 44-årige hvalpeejer pludselig syg. først slog han det hen som en influenza eller noget lignende, der går over af sig selv. Men da han begyndte at få smerter og krampe i benene, tog han til Nordsjællands Hospital i Hillerød og fik taget nogle blodprøver.

- Jeg fik noget smertestillende og tog så hjem igen, så jeg kunne passe min lille hund. Men så ringede de pludselig fra hospitalet og sagde; 'Vi har fundet noget i dyrkningen af dit blod. Du skal komme ind NU', genfortæller Rune Ilsted.

- Men det kunne jeg ikke, fordi jeg var bedøvet af morfin, og ikke kunne komme nogen steder. Så sendte de en ambulance med det samme, siger han til Ekstra Bladet, der har fået indsigt rapporten i hans journal, hvor lægen sendte ambulancen efter ham.

Tæt på at dø

Det viste sig, at den 44-årige nordsjællænder havde fået en sjælden infektion af capnocytophaga canimorsus-bakterien - også kendt som 'hundebids-bakterien'.

- Jeg var meget tæt på at dø af det. Jeg var indlagt i en uges tid, og jeg lå og var meget syg på hospitalet, hvor jeg hver dag fik drop med antibiotika og smertestillende. Heldigvis kunne jeg få lov til at gå hjem ind i mellem, så jeg også kunne passe min lille hund, siger Rune Ilsted.

Heldigvis var han så meget i bedring i slutningen af sidste uge, at han kunne blive udskrevet. Da han kom hjem og søgte på nettet om capnocytophaga canimorsus-bakterien, fandt han en artikel, hvor en ældre kvinde også havde været døden nær.

- Der var mange, der kommenterede, at hun jo var gammel og svækket og sikkert fejlede en hel masse. Men det behøver man faktisk ikke være for at blive ramt af den, siger Rune Ilsted.

Han lider selv af sklerose, men fortæller til Ekstra Bladet, at han længe ikke har taget medicin, og derfor ikke mener, at hans immunforsvar er påvirket.

- Jeg synes ikke, man kan finde så meget om det på nettet, og jeg har ikke tidligere hørt om andre i Danmark, der har været tæt på at dø af bakterien.

- Så jeg synes det er vigtigt at fortælle andre, at man ikke bare skal lade som ingenting, og tro, at det er fuldstændig ufarligt. Sådan nogle hvalpebid kan åbenbart være meget, meget farlige, så man skal lige have det i baghovedet, hvis man er blevet bidt af en hund og bliver syg, siger Rune Ilsted til Ekstra Bladet

Et slik i et sår kan være nok

Ifølge Kurt Fuursted, der er fagchef hos Stens Serum Institut, har det været kendt i flere årtier, at man kan få en alvorlig infektion og kan ende med at dø af blodforgiftning, hvis man bliver bidt af en hund eller en kat. I nogle tilfælde kan det ifølge ham føre til, at patienten skal have amputeret arme eller ben eller begge dele.

- Det er oftest noget, der sker hos folk, hvis immunforsvar ikke er helt oppe at køre, siger Kurt Fuursted, og vurderer, at det maksimalt er ti personer, der bliver smittet med capnocytophaga canimorsus-bakterien om året.

- Men når det sker, så er det alvorligt. Det er jo klart, at man ikke tænker på, at sådan en sød lille hund eller hvalp kan have noget i sit svælg som gør, at det kan ske. Men et slik på et sår kan i princippet være nok til at overføre det, fordi den er en naturlig del af floraen i hundens mund og svælg, siger Kurt Fuursted til Ekstra Bladet.

- Så jeg ville aldrig lade en hund slikke et sår, hvis jeg ikke var helt rask, fordi der er den risiko. Men det er der nok ikke så mange, der ved, fortsætter fagchefen fra Statens Serum Institut.

Han understreger dog igen, at det ikke er mange tilfælde, man ser om året, og at de fleste af tilfældene sker, når en hund har bidt hårdt.