Rushdie-angriber har dansk forbindelse

Den 24-årige Hadi Matar, der er sigtet for drabsforsøg på forfatteren Salman Rushdie, havde en elektronisk forbindelse til Danmark.

Det skriver Christian Marcussen, der er med i Det Nationale Integrationsråd og klummeskribent på Berlingske, til sine mange følgere på Facebook og Twitter.

Christian Marcussen er en ivrig debattør. Han er uddannet cand.comm. og har en BA i filosofi og videnskabsteori. Foto: Det Nationale Integrationsråd

Ifølge Marcussen var en af Hadi Matars blot 61 Facebook-venner den kendte iman Mohammad Khani fra Iman Ali Moskeen på Nørrebro i København, der har været i kritisk søgelys flere gange.

Dansk moské knyttet til kritiseret islamisk organisation

- Skal iman Khani stå til ansvar for sine Facebook-venner?

- Nej, men jeg synes, at det er legitimt at spørge til forbindelsen, når Hadi Matar trods alt kun havde 61 Facebook-venner. Jeg synes også, at det er relevant at vide, hvordan en højtstående repræsentant for shia-muslimerne i Danmark forholder sig til fatwaen mod Salman Rushdie, siger Christian Marcussen, der har fået svar på nogle af sine spørgsmål fra Mohammad Khani.

Mohammad Khani er imam ved Ali Moskeen i Nordvest i København. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Imamen, der også prædiker på andre sprog end dansk og har flere internationale følgere, skriver nemlig selv på Facebook:

'Jeg kender IKKE personen, der angreb Salman Rushdie. Jeg har over 4600 venner på Facebook og modtager ugentligt flere venneanmodninger. Det er de færreste på vennelisten, som jeg har et personligt kendskab til.

- Jeg fordømmer også enhver handling, som er i modstrid med de love og regler, der gælder i det land, som man befinder sig i. Især hvis denne handling er med til at bringe den offentlige sikkerhed i fare, og jeg har derfor ikke yderligere kommentarer til hverken sagen eller manden, da jeg ikke kender ham.

Til det siger Christian Marcussen:

- Jeg godtager, at han ikke kender manden, men jeg har ikke fået svar på, hvad Khanis holdning er til fatwaen mod Rushdie generelt, eller om drabsforsøg på Rushdie havde været i orden i andre lande, hvor loven måske var anderledes. Kort sagt mangler vi svar på, om Khani mener, at døden er en passende straf for Rushdies påståede blasfemi.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Mohammad Khani, men han skriver også på Facebook, at han synes, at danskere er hurtige til at kræve fordømmelser - i hvert fald hvis det handler om at fordømme muslimer:

- Hvis man er interesseret i at se fordømmelser pga. drab, og fordi mennesker bliver gjort fortræd, hvor mange af jer har så fordømt Danmarks deltagelse i de mange angrebskrige, som har kostet tusindvis af civile livet? Hvor mange af jer, som ofte mødes med politikere og har et tæt forhold til dem, har fordømt deres samarbejde med despoter i Mellemøsten, som har begået forbrydelser, langt mere brutale og blodige end attentatet på Salman Rushdie?

