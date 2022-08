Samfund ... 13. aug. 2022 kl. 14:45 Gem artikel Gemt artikel

Rushdies utrolige liv: Julebryg og fatwa

Salman Rushdie har levet i årtier med en fatwa over hovedet, men har nægtet at bøje sig for truslen. Det førte blandt andet til, at han i 1996 endte på forsiden af Ekstra Bladet med nissehue på