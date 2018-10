Rusketur på vej: Her rammer vindstød af stormstyrke tirsdag

Man skal holde på hat og briller tirsdag, hvis man bor i den vestlige del af Danmark.

Et kraftigt lavtryk bevæger sig nemlig lige nord om Danmark først i næste uge, og det betyder kraftige vindstød af stormstyrke mange steder langs de danske kyster mod vest.

Stormstødene tager til fra morgenen af og bliver kraftigere, som vi bevæger os op ad dagen. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut bliver det også en våd dag over hele landet tirsdag.

- Der passerer et lavtryk nord om os tirsdag. Det betyder, at der kommer en del vind og regn, siger vagthavende Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet.

Bølger så høje som huse: Se Knud gå i land

Ikke tale om storm

I løbet af tirsdagen vil vindstødene også nå Kattegat og Østersøen. Man vil derfor også få kraftige vindstød i den østlige del af landet først på eftermiddagen.

I sebtember gik stormen Knud i land på de jyske strande. Her gik det værst ud over den vestlige del af landet, men der bliver ikke tale om en ny storm i denne omgang, slår Bolette Brødsgaard fast over for Ekstra Bladet:

- Det er rigtigt, at det godt kan blive noget af et blæsevejr med frisk vind til hård kuling. Vindstødene kan nå op til stormstyke i vestjyske, men for at der kan være tale om en storm, skal der være tale om en middelvind over en væsentlig del af landet, som er af stormstyrke.

- Vi er ikke derhenne tirsdag, uddyber hun.

Esktra Bladet navngav den første

2018 har indtil videre budt på stormene Johanne og senest Knud. Men i mange år brugte man slet ikke navne om storme. Navngivningen af storme går faktisk tilbage til 2013, hvor en vis herre, der blev årets fodboldspiller i Europa i 1977, var med i danseprogrammet 'Vild med Dans'.

Allan Simonsen tog i løbet af efteråret de danske tv-seere med storm, og da en voldsom storm ramte landet i oktober var Ekstra Bladet i samarbejde med læserne hurtige til at døbe netop den storm for Allan - efter den folkekære fodboldspiller.

Siden har DMI sammen med andre nordiske meteorologiske institutter navngivet alle efterfølgende storme i alfabetisk rækkefølge med skiftevis drenge og pigenavne. Spørgsmålet er så, hvad den næste storm skal hedde?

Vi har netop haft 'drengestormen' Knud. Derfor bliver den næste med al sikkerhed en 'pigestorm' med begyndelsesbogstavet L - medmindre den altså ikke bliver døbt af Norge eller Sverige først.

Hos DMI ved man ikke endnu, hvad navnet bliver, fortæller Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet:

- Nej, det ved jeg ikke. Vi har en kuvert, som vi ikke må åbne, før vi har varslet storm. Derefter samles vi en stor flok kollegaer og ser på, mens en udvalgt person får lov til at åbne kuverten.

Her kan du blive klogere på, hvornår og hvordan DMI navngiver storme i Danmark:

Se også: DMI: Der bliver ikke åbnet nogen konvolut

Vildt vejr rammer Danmark: Det skal stormen hedde

Se også: Mulig storm på vej: Her bliver det slemt juleaften

Mulig storm på vej mod Danmark: Hvad skal den hedde?