Rusland deler bøder ud til Snapchat, Tinder og WhatsApp

En domstol i Rusland har onsdag idømt de sociale medier Snapchat, Tinder og WhatsApp bøder for ikke at overholde en særlig russisk datalov.

Det skriver de russiske nyhedsbureauer Interfax og Tass.

Snapchat har fået en bøde på 1 million rubler (122.000 kroner). WhatsApp er blevet idømt en bøde på 18 millioner rubler (2,3 millioner kroner), mens Tinders ejer, Match Group, skal betale 2 millioner rubler (244.000 kroner).

Medierne er blevet dømt for ikke at ville dele deres russiske brugeres data. En lov i Rusland siger, at udenlandske selskaber, der indsamler data om russiske statsborgere, skal opbevare oplysningerne på russiske databaser.

Snapchat bruges primært til kommunikation via billeder og videoer, der ofte har en lille tekst skrevet oven på sig.

WhatsApp er en kommunikationstjeneste i stil med Facebook Messenger. Man kan blandt andet foretage opkald, sende beskeder og lave gruppechats.

Tinder er en datingapp, hvor man kan chatte med andre personer, hvis man udgør et match. Det vil sige, at begge har udtrykt interesse i den anden.

Den russiske regering har længe været i strid med giganter som Google og Facebook i forhold til indhold, data og censur.

Krigen i Ukraine har været med til at øge spændingerne yderligere.

Det er det russiske medietilsyn, Roskomnadzor, der har hevet Snapchat, Tinder og WhatsApp samt musiktjenesten Spotify i retten.

Svenske Spotify har trukket sig fra det russiske marked på grund af krigen. Det samme har en lang række andre virksomheder.

Også flere store internationale medier har droppet deres arbejde i Rusland.

Rusland invaderede Ukraine for godt fem måneder siden - 24. februar.