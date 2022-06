Rusland: Det er en direkte provokation

Der er nye spændinger i krigen mellem Rusland og Ukriane.

Ukraines regering var tidligere på ugen fremme og bede Vesten om raketkastere, som vil kunne ramme mål helt op til 300 kilometer væk.

Det er ifølge Ruslands udenrigsminister en direkte provokation, skriver CNN.

Mette Frederiksen kommenterer på, at Danmark sender missiler til Ukraine

Afvist

Ukraines regering har bedt USA om mobile raketkastere, der kan sende flere raketter af gangen med en rækkevidde på op til 300 kilometer.

I weekenden sagde Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, at raketkastere af typen M270 MLRS 'virkelig er den type våben, vi har meget brug for', skriver Berlingske.

Trods Ukraine havde ønsket raketkastere med en meget længere rækkevidde, annoncerede Joe Biden i tirsdags, at USA vil udstyre Ukraine systemer typen Himars, som kan kun affyre missiler over korte afstande.

Mere præcist kan de ramme mål inden for cirka 80 kilometers afstand.



Dermed har den amerikanske regering altså afvist at sende missiler, som eventuelt ville kunne bruges til at affyre missiler ind i russisk territorium.

Direkte provokation

Men Rusland er provokeret over Ukraines oprindelige ønske om raketter.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, mener nemlig, at et ønske om raketkastere med en rækkevidde på 300 kilometer er langt over grænsen og alt anstændighed - en direkte provokation mod Rusland, skriver CNN.

USA oplyser, at Ukraine har lovet ikke at bruge de nye Himars-missiler til angreb, men kun til forsvar.

Formålet med missilerne er ifølge Joe Biden, at Ukraine skal kunne forsvare deres selvstyre med fremtidige aggressioner, skriver CNN.