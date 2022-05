Rusland-ekspert: - Det er en fiasko

Finlands ønske om optagelse i Nato er endnu et nederlag for Rusland og Putin. Rusland-ekspert mener, at Kreml vil tie nederlaget ihjel

- Det er en fiasko for russisk sikkerhedspolitik. For dem har det handlet om at svække Nato mest muligt og få USA længere væk fra den russiske grænse.

Sådan lyder meldingen fra Ruslands-ekspert og lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Mette Skak. Hun kalder Finlands ønske om at blive Nato-medlem for endnu et nederlag til Rusland.

- Det, man har fået ud af krigen i Ukraine, er et mere samlet Nato, og et tættere samarbejde mellem EU og Nato.

Mette Falk peger på, at Rusland er meget utilregnelige i deres ageren på verdensscenen, men at Finland muligvis kan forvente cyberangreb.

- Det er meget muligt, at de vil skrue op for cyberangreb for at hævne sig, Rusland typisk vil gå efter ministerier og kritisk infrastruktur.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Finland skifter mening

Finland har ikke tidligere ønsket medlemskab i Nato, men nu er situationen anderledes.

Landet har tidligere ønsket at være i en mindre alliance med Sverige udenfor Nato, men nu ønsker Finland at søge medlemskab i Nato.

- Finland skal ansøge om Nato-medlemskab uden forsinkelse. Nato-medlemskab vil styrke Finlands sikkerhed.

Det siger den finske præsident, Sauli Niinistö og den finske premierminister, Sanna Marin, i en fælles erklæring.

Finlands flirt med Nato sker efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere i år.

- Den finske befolkning har opfattet krigen i Ukraine som dybt foruroligende, fordi hvis russerne angriber Ukraine, som er deres 'broderfolk', så vil det være endnu nemmere for dem, at igangsætte et angreb på et land som Finland, mener Mette Falk.

Sanna Marin sagde i april, at krigen i Ukraine drastisk ændrede Finlands forsvarssituation

Kan tie nederlaget ihjel

De nye toner fra Finland tyder også på, at Sverige kan blive optaget i Nato.

- Det ligger i kortene at Sverige også vil med i Nato nu. Finland og Sverige har jo været neutrale, og det har de stået sammen om. Der er en indbyrdes forståelse af, at hvis et af de to lande ønsker optagelse i Nato, så skal de begge.

Ifølge Mette Falk er det usikkert, at man ser en officiel udmelding fra Kreml og Putin, fordi det er endnu et nederlag for dem.

- Det er et kæmpe prestigenederlag for Putin, som jeg tror, at de vil forbigå i tavshed.

- Det kan være, at udenrigsministeren vil sige noget, fordi han er et talerør for Kreml, men jeg tror ikke, han vil udstille, at Rusland har skabt endnu flere problemer for sig selv med krigen i Ukraine.

- Jeg tror, at de vil forholde sig diskrete og tavse til offentligheden.

