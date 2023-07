Rusland hælder benzin på bålet: Deltager i hadkampagne mod Sverige

Sverige har vakt vrede i den muslimske del af verden, efter myndighederne onsdag tillod en koranafbrænding foran en moské i Stockholm.

Og i kølvandet på afbrændingen er der ifølge svenske Mikael Östlund, der er kommunikationschef i Myndigheden for Psykologisk Forsvar (MPF), intensiveret en hadkampagne mod Sverige.

En hadkampagne, der får opbakning fra en uventet kant - nemlig Rusland.

Det skriver Aftonbladet.

Rusland tager nu del i den had- og misinformationskampagne, der kører mod vores svenske naboer. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Opildner til had

- De spreder forkerte idéer om os gennem deres statskontrollerede medier. De kan have forskellige interesser såsom at gøre det sværere for Sverige at blive medlem af Nato, siger Mikael Östlund.

Aftonbladet er dykket ned i indholdet på de russiske kanaler, og her er der flere eksempler på opslag, som kun skal opildne til had mod Sverige.

Der florerer blandt andet også påstande om, at Sverige er et usikkert land for muslimer, at staten fremmer koranafbrændinger, og at svensk politi beskytter og støtter afbrændingerne.

Og ifølge Mikael Östlund bliver det gjort i 'en mere aggressiv tone' end tidligere.

Myndigheden for Psykologisk Forsvar har tidligere på året udarbejdet en rapport om den internationale hadkampagne rettet mod Sverige, og heri blev der udpeget en specifik aktør, der har været afgørende for kampagnens størrelse og rækkevidde.

- Vi vil i sidste ende lære de arrogante vesterlændinge, at det ikke er ytringsfrihed at fornærme muslimer, har Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, blandt andet sagt om koranafbrændingen ifølge Expressen. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix

Opfordrer til boykot

Moustafa El-Sharqawy, der er knyttet til internetkontoen 'Shuoun Islamiya', beskrives som 'en af de mest centrale aktører i forhold til den udenlandske del af kampagnen', da han spreder misinformation til en stor følgerskare på sociale medier.

Efter sidste uges koranafbrædning opfordrede han sine tilhængere til at boykotte svenske produkter og varer.

- Det første skridt er at brænde Koranen, det næste skridt er at brænde muslimerne, har han sagt i en YouTube-video ifølge Aftonbladet.

- Formålet med misinformationskampagner er at skabe angst. Islamistiske kræfter ønsker, at muslimer skal flytte tilbage fra Vesten, lyder det fra Mikael Östlund.

