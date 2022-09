Rusland i ny gas-trussel

Gas-knaphed er Ruslands store hammer, når det kommer til at ramme de europæiske lande.

Og den russiske regering er nu kommet med et ultimatum, hvad angår genoptagelsen af gas-leverancen til Europa.

Det skriver flere store medier - heriblandt The Guardian.

Hvis ikke Vesten løfter de sanktioner, som de har pålagt Rusland, så kommer der ikke mere russisk gas til Europa, fortæller Dmitry Peskov, der er talsperson for den russiske regering, ifølge nyhedsagenturet Interfax.

- Det er de sanktioner, som de vestlige stater har pålagt, der har bragt den situation, som vi har nu, er Dmitry Peskov citeret for at sige i The Guardian.

Genoptagelsen af gas-leverancen via Nord Stream 1 er 'utvivlsomt' afhængig af, at sanktionerne bliver ophævet, påstår Dmitry Peskov.

Klar udmelding

Den russiske talspersons udmeldinger er de hidtil klareste tegn på, at Rusland bruger gas-leverancerne som et våben mod Vesten.

Dmitry Peskovs trusler kommer efter, at den russisek gas-gigant, der står for gas-leverancerne gennem Nord Stream 1, fredag varslede en 'ubestemt nedlukning' af gas-ledningen.

Ifølge Gazprom skyldes nedlukningen, at der er en 'defekt' på gas-ledningen.

Provokerende prisloft

G7-landene varslede fredag, at de planlagde at indføre et prisloft på russisk råolie og russiske olieprodukter.

I samme ombæring sagde formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, at tiden også var inde til at indføre et prisloft på russisk gas, og det fik Rusland til at gå i modoffensiven.

- Der vil ganske enkelt ikke være russisk gas til Europa, skrev den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev som modsvar på Telegram.

Men de nye udmeldinger tyder altså på, at Rusland har taget konsekvensen tidligere end ventet.

