Rusland idømmer Facebook og Twitter bøder

Rusland idømte tirsdag Facebook og Twitter bøder for ikke at have slettet forbudt indhold.

Andre udenlandske it-virksomheder er tidligere blevet idømt lignende bøder, efter at de russiske myndigheder har strammet kontrollen med højteknologiske virksomheder fra USA.

En domstol i Moskva idømte Facebook fem bøder på i alt 21 millioner rubler (omkring 1,8 million kroner), oplyser officielle medier i Moskva. Den sammen domstol idømte Twitter en bøde op fem millioner rubler (omkring 434.000 kroner).

Rusland lægger jævnligt sag an mod internetplatforme for ikke at fjerne indhold, som er blevet kendt ulovligt - blandt andet pornografisk materiale eller materiale, som forsvarer narkotika og selvmord.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Facebook i alt har fået bøder på 90 millioner rubler (omkring 7,7 millioner kroner), mens Twitter i alt er blevet idømt 45 millioner rubler (omkring 3,9 millioner kroner).

Det russiske udenrigsministerium sagde i sidste uge, at det havde tilkaldt den amerikanske ambassadør i Moskva for at vise ham beviser på, at de amerikanske it-foretagender havde 'blandet' sig i politiske valg.

Næsten alle kritikere af Kreml - deriblandt tilhængere af den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj - er blevet udelukket fra deltagelse i parlamentsvalget den 17.-19. september.

Det russiske medietilsyn Roskomnadzor har blokeret snesevis af hjemmesider med forbindelse til Navalnyj, ligesom den har lukket en hjemmeside, som viste, hvordan man kunne stemme politikere fra Det Forenede Rusland ud af parlamentet.

Den 45-årige Navalnyjs politiske netværk og antikorruptions gruppe er blevet forbudt. Hans øverste rådgivere har forladt landet. Mange netaktivister har igen og igen klaget over, at de russiske myndigheder begrænser ytringsfriheden på internettet.