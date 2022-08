Rusland kan få gaspriserne til at stikke af

Det er hverken sjovt at betale sin gas- eller elvarme-regning i øjeblikket. Men det kan blive værre endnu.

For det russiske statsejede energiselskab Gazprom har meldt ud, at selskabet vil lukke ned for rørledningen Nord Stream 1 om en uge grundet vedligeholdelse. Et projekt, der vil tage tre dage, skriver TV 2.

Det har fået gaspriserne til at stikke af, men de kan sagtens stige endnu mere.

For der spekuleres nemlig i, hvorvidt Rusland overhovedet vil lukke op for naturgassen igen, som store dele af Europa er dybt afhængige af, og på den måde bruge det som afpresningsmiddel. Det skyldes de sanktioner EU har indført mod landet.

Vil Rusland lukke op igen?

- Markedet frygter jo, at den her gas ikke kommer tilbage igen. At man simpelthen ikke åbner hanen igen, når de tre dage er overstået, forklarer Ole Sloth Hansen, der er råvarestrategichef ved Saxo Bank, til tv-stationen.

Foruden de høje priser, kan det også betyde, at Danmark ikke vil have gas nok på lager til vinteren.

Danmark og Sverige kan nemlig kun klare sig i fire måneder, hvis Rusland lukker for rørledningen lige nu.

Hvis dette skrækscenarie ikke udspiller sig, vil vi kunne se frem til faldende gaspriser, lyder vurderingen.

Gaspriserne har fået flere til at søge alternative løsninger - læs her, hvordan du kan blive fri for Putins dyre gas.

