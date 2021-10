Rusland med ny coronarekord: Nu lukker landet ned igen

Mens coronapandemien fortsat er stabil herhjemme, er Rusland inde i landets værste periode, siden coronavirusset begyndte at sprede sig i foråret sidste år.

Der bliver dagligt sat nye nedslående rekorder, og i lørdags blev der registreret 1075 nye coronarelaterede dødsfald på 24 timer. Samtidig blev der fundet 37.678 nye smittede, hvilket ligeledes er rekord i Rusland.

Muligt mørketal

Lørdagens dødsfald bringer det officielle dødstal op på 229.528 i landet, hvor der bor omkring 144 millioner borgere.

Myndighederne er dog under anklage for at nedtone alvoren af pandemien, og tal fra statistikbureauet Rosstat tegner et langt mørkere billede.

Ifølge Rosstat er mindst 400.000 russere døde med coronavirus fra pandemiens begyndelse til august i år.

Få bliver vaccineret

En af forklaringerne på den nuværende situation er, at vaccinationsraten er meget lav i Rusland. Det er på trods af, at landet har sin egen vaccine, Sputnik-V.

Kun 36 procent af befolkningen er færdigvaccineret.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har givet vaccinationsraten skylden for udbruddet, og han har i denne uge opfordret russerne til at udvise ansvar og blive vaccineret.

Lukker ned igen

Rusland har været nødsaget til at tage andre midler i brug for at få bugt med coronaudbruddet, der særligt hærger i hovedstaden Moskva. Derfor vil alle ikke-essentielle forretninger lukke fra 28. oktober til 7. november.

Fra mandag skal alle Moskva-borgere over 60 år, som ikke har fået vaccinen, desuden blive hjemme i fire måneder, og Moskvas virksomheder skal lade mindst hver tredje af deres ansatte arbejde hjemmefra.

Derudover har Putin godkendt en national betalt ferieuge fra 30. oktober, som skal være med til at bremse den hurtige spredning af virusset.