Rusland opsender rumraket for at hente strandede astronauter

Rusland har sendt en rumraket afsted med et fartøj, som skal hente strandede russiske astronauter hjem fra Den Internationale Rumstation (ISS).

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass, som har haft en journalist til stede ved kontrolrummet.

Rumraketten er blevet sendt afsted fra Bajkonur, som ligger i det nordlige Kasakhstan.

Her skal den sendes i kredsløb, inden den kan lægge til ved ISS, hvor de to russiske astronauter Sergej Prokopjev og Dmitrij Petelin kan gå om bord i en kapsel, der skal fragte dem tilbage til Jorden.

Rumfartøjets tur til ISS skal efter planen tage to dage. Det forventes, at det lægger til ved ISS klokken 02.01 natten til søndag dansk tid.

Rusland oplyste tirsdag, at to af deres astronauter og en af deres amerikanske kolleger, Francisco Rubio, var strandet på ISS, efter at fartøjet, som skulle have bragt dem tilbage til Jorden, fik problemer.

De to russere og amerikaneren skulle egentlig have afsluttet deres mission på ISS i marts, men det fik et utæt aircondition-system altså sat en kæp i hjulet for.

Nu går turen i stedet tilbage til Jorden i september, hvor det bliver fartøjet Sojuz MS-23, som skal hente astronauterne hjem.

Nasa, det amerikanske rumagentur, og dets russiske pendant, Roskosmos, mener begge to, at problemerne med astronauternes aircondition-system skyldtes en mikrometeorit, et meget småt fragment af en meteorit.

Sådan et menes at have ramt astronauternes kapsel med høj kraft og forårsaget lækket. Et lignende problem har også ramt fragtrumfærgen Progress MS-21, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lækkene har været noget af en hovedpine for både Roskosmos og Nasa, som har været nødt til at omarrangere deres planer og udsætte gåture i rummet - de såkaldte 'space walks'.